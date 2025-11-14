El Consejo Nacional de la Tortilla y Banco Azteca impulsan la modernización y el bienestar de los productores de tortilla

El Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) y Banco Azteca formalizaron una alianza estratégica que busca brindar a los productores de tortilla en todo el país soluciones financieras, digitales y de desarrollo empresarial que impulsen su crecimiento, competitividad y calidad de vida.

El anuncio fue realizado por Homero López García, presidente del CNT, y Mayeli G. Torres Ángeles, directora de Nuevos Canales para Captación en Banco Azteca, quienes destacaron que esta colaboración responde a los retos económicos que enfrenta el sector, derivados del incremento en costos de insumos, servicios, rentas, salarios y mantenimiento de maquinaria.

Acceso a herramientas financieras y digitales

Como parte del convenio, Banco Azteca pone al alcance de miles de tortillerías productos y servicios diseñados para facilitar su operación diaria:

Cuenta “Débito Negocio” , con apertura accesible y tarjeta Mastercard, que permite separar las finanzas personales de las del negocio y administrar el dinero de forma más eficiente.

, con apertura accesible y tarjeta Mastercard, que permite separar las finanzas personales de las del negocio y administrar el dinero de forma más eficiente. Medios de pago modernos , como cobro con QR Banco Azteca o CoDi, sin comisiones.

, como cobro con QR Banco Azteca o CoDi, sin comisiones. Gestión financiera integral , incluyendo acceso a préstamos, inversiones y la herramienta digital CRECE , que permite administrar dinero personal y del negocio, separarlo en categorías y programar pagos automáticos.

, incluyendo acceso a préstamos, inversiones y la herramienta digital , que permite administrar dinero personal y del negocio, separarlo en categorías y programar pagos automáticos. Capacitación y mentoría empresarial , a través de aliados como Micromentor, Entrepreneur’s Odyssey y el Centro de Emprendimiento del INCAE, con talleres y programas virtuales de aceleración.

, a través de aliados como Micromentor, Entrepreneur’s Odyssey y el Centro de Emprendimiento del INCAE, con talleres y programas virtuales de aceleración. Beneficios adicionales, como descuentos, bonificaciones, 2×1 en cine y servicios internacionales de Mastercard.

“El objetivo es claro: que los productores de tortilla tengan más acceso al financiamiento, mejores herramientas tecnológicas y un respaldo sólido para seguir creciendo. Esta alianza busca dignificar el esfuerzo diario de nuestros afiliados y fortalecer la cadena de valor del maíz y la tortilla en México”, afirmó Homero López García, presidente del CNT.

Por su parte, Mayeli G. Torres Ángeles señaló que “esta iniciativa consolida un paso firme hacia la digitalización y profesionalización de la industria de la tortilla, impulsando la continuidad de negocios y generando beneficios directos tanto para productores como para consumidores”.

Programa de Asistencias: bienestar para afiliados y sus familias

Durante la firma, López García destacó que esta alianza se suma a uno de los avances más relevantes para el sector: el Programa de Asistencias del CNT, diseñado para atender desafíos históricos en materia de salud, protección y bienestar de los industriales de la masa y la tortilla.

Este programa ofrece, entre otros beneficios:

Telemedicina 24/7 para titular, cónyuge e hijos.

para titular, cónyuge e hijos. Asesoría ilimitada en nutrición y psicología.

en nutrición y psicología. Ambulancia terrestre en emergencias , consultas médicas generales y de especialidad.

, consultas médicas generales y de especialidad. Dos estudios de laboratorio anuales sin costo , check up médico anual, plan visual y servicios funerarios.

, check up médico anual, plan visual y servicios funerarios. Asesoría legal y cobertura de seguros contra muerte accidental, reembolso de gastos médicos por accidente y pérdidas orgánicas.

y cobertura de seguros contra muerte accidental, reembolso de gastos médicos por accidente y pérdidas orgánicas. Descuentos en más de 6,500 establecimientos , boletos de cine 2×1 cada 30 días.

, boletos de cine 2×1 cada 30 días. Consultas veterinarias gratuitas , servicios a precio preferente y un evento funerario anual para mascota.

, servicios a precio preferente y un evento funerario anual para mascota. Acceso ilimitado a la plataforma Uvelop para cursos de desarrollo personal y profesional.

Todos los detalles podrán ser consultados en la página web del CNT.

Un paso decisivo para la inclusión financiera y el fortalecimiento del sector

Con esta alianza y el robusto Programa de Asistencias, el Consejo Nacional de la Tortilla reafirma su compromiso con la modernización, el bienestar y la inclusión financiera de quienes mantienen viva una de las tradiciones más representativas de México. Este esfuerzo contribuye al fortalecimiento de la economía nacional, al bienestar de miles de familias y a preservar a la tortilla como pilar de la alimentación e identidad del país.