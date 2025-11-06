Conéctate con nosotros

Aeroméxico concreta con éxito su oferta pública mixta global por $5,882 millones de pesos

Publicado

Hace 2 horas

en

Aeroméxico Rewards

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. (“AERO”) realizó con éxito su oferta pública mixta global de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en mercados internacionales, marcando su regreso al mercado accionario nacional. La operación alcanzó un monto total de $5,882 millones de pesos, considerando la sobreasignación.

La oferta en México estuvo compuesta por una parte primaria, con la suscripción de 7 millones de acciones por un monto de $247 millones de pesos, y una secundaria, con la colocación de 20,463,590 acciones por $723 millones de pesos.

Los recursos obtenidos serán destinados a ampliar y modernizar la flota aérea, fortalecer la capacidad operativa y de servicio, e impulsar inversiones en infraestructura orientadas a la eficiencia logística, seguridad y atención al cliente. Asimismo, se destinarán fondos para cumplir con obligaciones de mantenimiento y mejora tecnológica.

La participación de inversionistas institucionales nacionales y extranjeros refleja la confianza del mercado en la solidez financiera y la estrategia de crecimiento de Aeroméxico. Además, destaca el papel de la Bolsa Mexicana de Valores como plataforma clave para el financiamiento empresarial, promoviendo la liquidez y el interés por el sector aeronáutico mexicano en los mercados globales.

