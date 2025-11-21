Navidalia 2025: Guadalajara recibe el espectáculo inmersivo navideño más importante del país

Guadalajara, Jalisco– Por sexto año consecutivo, Guadalajara será sede de Navidalia, el parque temático navideño inmersivo más importante del país, que se llevará a cabo del 5 al 30 de diciembre en el Parque Ávila Camacho. El evento ofrecerá a visitantes y residentes una experiencia multicultural que combina arte, tradición y tecnología a través de múltiples atracciones y cuatro mundos temáticos, además de un espectáculo musical principal.

Navidalia se ha consolidado como uno de los eventos turísticos decembrinos más relevantes de México. Tan solo en los últimos cinco años, el 71% de sus visitantes provino de otros estados, lo que confirma su impacto en el turismo regional y su capacidad para atraer viajeros de todo el país.

En esta edición, el show estelar titulado “Canticorum” presentará una puesta en escena inspirada en la Alta Edad Media, con más de 30 artistas entre solistas, coros y orquesta, que interpretarán piezas musicales emblemáticas en sus idiomas originales, ofreciendo una experiencia sensorial y emocional de alta producción.

Además, el recorrido incluye cuatro mundos temáticos:

Posada Mexicana , que revive una de las tradiciones más emblemáticas del país entre piñatas, farolitos y gastronomía típica como tamales, atole, ponche y buñuelos.

, que revive una de las tradiciones más emblemáticas del país entre piñatas, farolitos y gastronomía típica como tamales, atole, ponche y buñuelos. Mundo Nórdico , un ambiente invernal cubierto de nieve con seres fantásticos inspirados en la mitología escandinava y un camino de hielo para patinar.

, un ambiente invernal cubierto de nieve con seres fantásticos inspirados en la mitología escandinava y un camino de hielo para patinar. Mundo Europeo , con cabañas iluminadas, pista de hielo, espectáculos musicales y platillos como pretzels, pizza, waffles y postres tradicionales.

, con cabañas iluminadas, pista de hielo, espectáculos musicales y platillos como pretzels, pizza, waffles y postres tradicionales. Mundo del Medio Oriente, con un recorrido en barcazas sobre el lago, un espectáculo visual con música árabe, danza y malabares, además de un nacimiento monumental y figuras gigantes de los Reyes Magos.

El parque también contará con atracciones como el Gran Árbol navideño de 14 metros, un tren escénico, iluminación festiva, decoración con miles de nochebuenas y villancicos tradicionales, en un ambiente diseñado para todas las edades.

Navidalia se suma a la oferta cultural y turística de Guadalajara, una ciudad reconocida por su gastronomía, arquitectura e historia. Sus visitantes también pueden disfrutar de atractivos como el Museo Cabañas, el Teatro Degollado, la Catedral de Guadalajara, la Basílica de Zapopan, y la oferta culinaria en zonas como Colonia Americana y Paseo Chapultepec.

Con esta experiencia, Navidalia reafirma su posición como un referente nacional de entretenimiento y tradición, convirtiéndose en un atractivo clave para la temporada decembrina.