USG celebra 20 años de innovación sustentable con su sistema Securock® Roofing para el sector industrial

En un momento clave para el crecimiento del sector industrial, donde la eficiencia energética y la sustentabilidad son prioridades, USG Corporation («USG»), empresa en la fabricación de sistemas ligeros de construcción, celebra 20 años del sistema Securock® Roofing, una solución de clase mundial que ha transformado la manera de construir naves industriales, centros logísticos y parques corporativos.

Desde su introducción en 2005, USG Securock® Roofing se ha consolidado como un referente en resistencia, practicidad y desempeño técnico, acompañando a desarrolladores y empresas que buscan elevar los estándares de eficiencia, durabilidad y sustentabilidad en sus proyectos. Su evolución ha coincidido con el auge del nearshoring, fenómeno que ha impulsado la creación de nuevos polos industriales en regiones estratégicas del país.

Su llegada a México en 2014 marcó un punto de inflexión en la infraestructura para techado industrial, al aportar beneficios clave como la reducción del 50% en residuos, ahorros de hasta 20% en consumo de agua y energía, y un alto desempeño térmico. Además, el sistema favorece el aprovechamiento de la luz natural, ofrece resistencia al granizo y al viento, y es compatible con paneles solares, lo que se traduce en menores costos de mantenimiento y una huella ambiental reducida.

Con una destacada presencia en proyectos a gran escala en todo el país, USG Securock® se consolida como una herramienta esencial para construir edificaciones alineadas con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

“El crecimiento industrial que vive México exige materiales que combinen innovación, eficiencia y sostenibilidad. La línea USG Securock® ha evolucionado junto con las necesidades del mercado y hoy celebra ser parte de los proyectos que están redefiniendo la infraestructura e impulsando el desarrollo del país”, comentó Luis González, Vicepresidente Comercial & Marketing de USG LATAM.

Producido en la planta de Monterrey, el sistema USG Securock® Roofing es único en su tipo dentro del país. Su núcleo ligero —hasta un 18% más liviano que productos similares—, junto con su resistencia al fuego, humedad y moho, lo convierten en una solución altamente eficiente. Además, cuenta con certificaciones internacionales como Factory Mutual (FM) Clase 1 y Underwriters Laboratories (UL) Clase A, así como el cumplimiento de las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Estados Unidos.

“El desarrollo y el avance tecnológico no están peleados con el cuidado del medio ambiente. Hoy USG es ejemplo de compromiso con el planeta al reducir significativamente el impacto ambiental en todos sus procesos”, agregó González.

Desde su llegada a México hace 11 años, USG Securock® Roofing se ha consolidado como una solución que no solo responde a las exigencias del presente, sino que también proyecta un futuro más competitivo, eficiente y sustentable para la infraestructura industrial del país.