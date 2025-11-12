Conéctate con nosotros

Bancos Cartelera

BBVA México celebra el arte vivo con la exposición “Territorios” de Santiago Arau

Bancos

Banamex y el Tecnológico de Monterrey fortalecen su alianza para impulsar talento e innovación financiera en México

Bancos Noticias

Santander, BlackRock y Tradeweb digitalizan el mercado mexicano de repos

Bancos FINANZAS

Evite gastos innecesarios en El Buen Fin

Bancos

Banamex regresa al mercado de pensiones con nueva oferta de rentas vitalicias

Bancos

ABM impulsa la educación financiera como motor de inclusión y movilidad social en México

Bancos

Banorte invierte 741 mdp en la expansión de su Centro de Contacto en Monterrey

Bancos

Créditos automotrices BBVA: cero comisión durante el Buen Fin 2025

Bancos

Banorte impulsa su cartera de consumo con crecimiento anual de 12%

Bancos

Baja utilidad 9 por ciento crece cartera crédito 10 por ciento

Bancos

BBVA México celebra el arte vivo con la exposición “Territorios” de Santiago Arau

Publicado

Hace 5 horas

en

BBVA México, a través de su área de Fomento Cultural, reafirma su compromiso con la promoción del arte contemporáneo al inaugurar la exposición “Territorios” del reconocido fotógrafo mexicano Santiago Arau, una muestra que invita a reflexionar sobre la vastedad, diversidad y belleza del territorio nacional desde una mirada artística y tecnológica.

La exposición forma parte de la iniciativa “Vive la Colección Viva”, con la que la institución acerca el arte al público y celebra la riqueza del paisaje mexicano, convirtiendo los espacios de la Torre BBVA México en auténticos puntos de encuentro cultural.

Compuesta por 12 imágenes de gran formato, la muestra retrata paisajes emblemáticos que revelan la transformación del país a través de una mirada aérea y documental. Entre las piezas destacan Paquimé (Chihuahua, 2019), Popocatépetl (2020), Playas de Tijuana (Baja California, 2019), Celestún (Yucatán, 2018), Isla Socorro (Colima, 2018), y Envases Vacíos en la Central de Abastos (2020), entre otras.

Durante la inauguración, Esperanza Fernández Acosta, directora de Fomento Cultural BBVA México, destacó que la exposición es “un reflejo del compromiso de la institución con el arte vivo, al abrir gratuitamente estos espacios y promover un diálogo entre las obras y la sociedad”. Añadió que esta colaboración con Arau “representa la continuidad de una relación iniciada hace seis años con la edición de un libro junto a la editorial Sexto Piso”.

Por su parte, Santiago Arau expresó que “Territorios” es “una invitación a redescubrir México desde el aire y la tierra, a contemplar la fragilidad y la fuerza inmensa de sus paisajes”. Agradeció a BBVA México por brindar un espacio para que estas imágenes lleguen a un público amplio y diverso, resaltando que cada fotografía “es un testimonio vivo del cambio, la memoria y la potencia natural del país”.

En el marco de “Vive la Colección Viva”, 15 fotografías de Arau se integrarán a la Colección de Arte de BBVA México, enriqueciendo el patrimonio artístico nacional y consolidando la misión de la institución por preservar y promover la cultura.

La exposición “Territorios” estará abierta al público de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas, hasta el 16 de enero de 2026, en Paseo de la Reforma No. 510, Colonia Juárez, Ciudad de México. La entrada es gratuita.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.