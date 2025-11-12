BBVA México celebra el arte vivo con la exposición “Territorios” de Santiago Arau

BBVA México, a través de su área de Fomento Cultural, reafirma su compromiso con la promoción del arte contemporáneo al inaugurar la exposición “Territorios” del reconocido fotógrafo mexicano Santiago Arau, una muestra que invita a reflexionar sobre la vastedad, diversidad y belleza del territorio nacional desde una mirada artística y tecnológica.

La exposición forma parte de la iniciativa “Vive la Colección Viva”, con la que la institución acerca el arte al público y celebra la riqueza del paisaje mexicano, convirtiendo los espacios de la Torre BBVA México en auténticos puntos de encuentro cultural.

Compuesta por 12 imágenes de gran formato, la muestra retrata paisajes emblemáticos que revelan la transformación del país a través de una mirada aérea y documental. Entre las piezas destacan Paquimé (Chihuahua, 2019), Popocatépetl (2020), Playas de Tijuana (Baja California, 2019), Celestún (Yucatán, 2018), Isla Socorro (Colima, 2018), y Envases Vacíos en la Central de Abastos (2020), entre otras.

Durante la inauguración, Esperanza Fernández Acosta, directora de Fomento Cultural BBVA México, destacó que la exposición es “un reflejo del compromiso de la institución con el arte vivo, al abrir gratuitamente estos espacios y promover un diálogo entre las obras y la sociedad”. Añadió que esta colaboración con Arau “representa la continuidad de una relación iniciada hace seis años con la edición de un libro junto a la editorial Sexto Piso”.

Por su parte, Santiago Arau expresó que “Territorios” es “una invitación a redescubrir México desde el aire y la tierra, a contemplar la fragilidad y la fuerza inmensa de sus paisajes”. Agradeció a BBVA México por brindar un espacio para que estas imágenes lleguen a un público amplio y diverso, resaltando que cada fotografía “es un testimonio vivo del cambio, la memoria y la potencia natural del país”.

En el marco de “Vive la Colección Viva”, 15 fotografías de Arau se integrarán a la Colección de Arte de BBVA México, enriqueciendo el patrimonio artístico nacional y consolidando la misión de la institución por preservar y promover la cultura.

La exposición “Territorios” estará abierta al público de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas, hasta el 16 de enero de 2026, en Paseo de la Reforma No. 510, Colonia Juárez, Ciudad de México. La entrada es gratuita.