Acapulco lidera el repunte turístico invernal con un incremento del 69% en búsquedas de viaje

Acapulco, Guerrero– Acapulco consolida su regreso como uno de los destinos preferidos por los viajeros para la temporada invernal 2025, tras registrar un incremento del 69% en las búsquedas de hospedaje en Booking.com desde septiembre a la fecha, una de las alzas más significativas a nivel nacional. Este resultado refleja la recuperación acelerada del puerto, así como la creciente confianza del mercado turístico en su oferta.

El repunte forma parte de la estrategia impulsada por la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en coordinación con el Gobierno Federal, enfocada en la rehabilitación, promoción y fortalecimiento turístico de Acapulco y de los destinos del Hogar del Sol. Las acciones realizadas han permitido mejorar infraestructura, conectividad, movilidad, servicios y seguridad para los visitantes.

Al respecto, el Secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, destacó el compromiso institucional para continuar consolidando la recuperación del sector.

“Estas cifras confirman que Acapulco está más fuerte que nunca, con una creciente preferencia de los viajeros, y en ese sentido, estamos trabajando para ofrecer experiencias renovadas y seguras que permitan disfrutar de todo lo que nuestros destinos del Hogar del Sol tienen para ofrecer”, señaló.

El regreso de la actividad turística se ve impulsado por los atractivos distintivos de Acapulco, entre ellos su bahía icónica, la vista al Pacífico, una oferta hotelera en expansión y la reactivación integral de su infraestructura recreativa y de servicios. Según datos de Booking.com, el mercado mexicano también ha mostrado un incremento relevante en las búsquedas de viajes para el periodo del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026.

Los destinos del Hogar del Sol —Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco— se posicionan como opciones clave para las vacaciones de invierno, ofreciendo variedad de experiencias que combinan naturaleza, cultura, gastronomía y hospitalidad, respaldadas por acciones permanentes para mejorar la conectividad y la calidad turística en toda la región.

La temporada cerrará con una amplia agenda de eventos que prevé atraer miles de visitantes y consolidar uno de los periodos más fuertes en la recuperación del sector. Entre las actividades destacan conciertos, espectáculos deportivos y festivales culturales y gastronómicos como el Acapulco Air Show, el GNP Mexico Major Premier Padel, el Festival del Pescado a la Talla y la tradicional Gala de Pirotecnia de Fin de Año frente al mar.

Con esta tendencia positiva, Acapulco se reafirma como uno de los destinos más competitivos del país y una de las principales elecciones de los turistas para las vacaciones de invierno.