Viviendas del Bienestar serán asignadas por tómbola: Presidencia

Sedatu trabaja en replantear políticas territoriales: Iracheta

SE dispuesta a desatorar inversión por 4.2 billones en vivienda

Se entregarán más de 6 mil viviendas en 2025: SEDATU

Entregan Jefa de Gobierno 120 viviendas para grupos vulnerables en CDMX

Profepa clausura cuatro desarrollos inmobiliarios en Huatulco

CANACO CDMX analizará la planeación urbana y su impacto en precio de vivienda

Revisión jurídica importante en remates bancarios: Aminta

SHF tiene la meta de colocar mil millones con hipoteca digital

Plataformas País: modelo clave para dirigir efectivamente el financiamiento climático hacia la implementación

Publicado

Hace 19 horas

en

Las viviendas que construye la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) serán asignadas vía tómbola, esté método es bastante utilizado, ya antes Morena asignó candidaturas a través de sorteo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia mañanera explicó que se hizo una inscripción tanto en territorio, en asambleas, en distintos lugares cercanos a donde se están construyendo las viviendas, como por Internet.

“Se recibió una demanda mucho mayor que las viviendas que se están construyendo este año en los distintos lugares. Entonces, decidimos que se hiciera por sorteo porque es lo mejor, la forma más justa dentro de las circunstancias para poder distribuir las viviendas”, detalló

Por lo que afirmó que a partir del día de hoy inician los sorteos en distintos lugares del país en donde se están construyendo las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda.

Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, reportó desde Chignahuapan, Puebla que son 400 perdonas que participan primer sorteo a nivel  nacional.

“Hoy dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar. Logramos alcanzar la meta de 390 mil 973 viviendas por parte del Infonavit, de Foviste y, por supuesto, de Conavi. Este año se entregarán más de 6 mil 400 viviendas y todo lo que resta del año para entregar estas 390 mil viviendas”, añadió.

Señaló que este martes y miércoles se realizarán 154 sorteos en 30 estado para más de 161 mil personas que se registraron inicialmente.

