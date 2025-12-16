Viviendas del Bienestar serán asignadas por tómbola: Presidencia

Las viviendas que construye la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) serán asignadas vía tómbola, esté método es bastante utilizado, ya antes Morena asignó candidaturas a través de sorteo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia mañanera explicó que se hizo una inscripción tanto en territorio, en asambleas, en distintos lugares cercanos a donde se están construyendo las viviendas, como por Internet.

“Se recibió una demanda mucho mayor que las viviendas que se están construyendo este año en los distintos lugares. Entonces, decidimos que se hiciera por sorteo porque es lo mejor, la forma más justa dentro de las circunstancias para poder distribuir las viviendas”, detalló

Por lo que afirmó que a partir del día de hoy inician los sorteos en distintos lugares del país en donde se están construyendo las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda.

Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, reportó desde Chignahuapan, Puebla que son 400 perdonas que participan primer sorteo a nivel nacional.

“Hoy dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar. Logramos alcanzar la meta de 390 mil 973 viviendas por parte del Infonavit, de Foviste y, por supuesto, de Conavi. Este año se entregarán más de 6 mil 400 viviendas y todo lo que resta del año para entregar estas 390 mil viviendas”, añadió.

Señaló que este martes y miércoles se realizarán 154 sorteos en 30 estado para más de 161 mil personas que se registraron inicialmente.