Hoteles en México afinan su estrategia tecnológica ante la llegada del Mundial 2026

Con la expectativa de recibir a más de 4.5 millones de aficionados provenientes de 216 países, la industria hotelera en México se prepara para uno de los mayores retos operativos y de servicio en su historia: brindar experiencias seguras, eficientes y conectadas durante la Copa Mundial FIFA 2026.

De acuerdo con Coco Medina, líder de Comunicación Estratégica para Latinoamérica y el Caribe, la hospitalidad será un componente determinante para el éxito del evento, pues los huéspedes no solo buscarán alojamiento, sino experiencias integrales que combinen seguridad, sustentabilidad y conectividad sin interrupciones.

Entre los factores que definirán la estancia de los fanáticos destacan:

Acceso digital y seguridad

El uso de llaves móviles —como la solución Mobile Access de Vingcard— permitirá a los huéspedes realizar check-in sin filas, acceder a su habitación desde su smartphone y contar con un sistema de seguridad personalizado. Esta tecnología elimina la necesidad de tarjetas físicas y reduce tiempos de espera, algo valorado por el 73% de los viajeros, según datos del sector.

Gestión energética inteligente

Los hoteles buscan integrar sistemas que preparen la habitación antes de la llegada del huésped, ajustando temperatura e iluminación de manera automática. Se trata de una tendencia impulsada por el interés del 86% de los viajeros en estancias más sustentables, combinando confort y eficiencia energética.

Conectividad robusta

La demanda de banda ancha aumentará significativamente durante el torneo. Hoteles y estancias vacacionales están reforzando su infraestructura para soportar miles de dispositivos conectados simultáneamente, garantizando navegación segura, estable y sin contraseñas complejas. La conectividad será un factor decisivo para los visitantes, que buscan mantenerse comunicados, consumir contenido en tiempo real y compartir su experiencia.

Medina señala que la verdadera competencia en 2026 no solo se jugará en los estadios, sino dentro de los hoteles. Quienes logren integrar tecnología, seguridad y experiencia de usuario de manera efectiva, podrán ofrecer estancias memorables y fortalecer su reputación en un mercado global altamente competitivo.