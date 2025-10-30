Conéctate con nosotros

Club Misterio y Panini anuncian una nueva colección y te invitan al increíble showcase en Parque Aztlán

Panini México invita a todos los fans del fenómeno digital Club Misterio a un evento muy especial este sábado 1 de noviembre a las 4:00 p.m. en Parque Aztlán, donde podrán vivir una experiencia única junto a sus creadores.

Durante el showcase, los asistentes disfrutarán de una tarde llena de sorpresas, dinámicas y momentos imperdibles con los protagonistas del proyecto. Además, se realizará el anuncio oficial de la nueva colección de estampas, en la que se revelarán detalles exclusivos, secretos y muchas novedades.

La colección está compuesta por 200 estampas, incluyendo 166 base, que permiten armar la historia completa, y 23 especiales, que revelan pistas ocultas y guardan más de un secreto. El álbum cuenta con 32 páginas llenas de contenido para coleccionar y descubrir, y estará disponible en distintos formatos:

  • Sobre con 5 estampas
  • Caja con 50 sobres
  • Ecoblister con 7 sobres
  • Multiset disponible con 4 o 10 sobres

El evento contará con la participación de los miembros del equipo de Club Misterio, quienes ofrecerán una plática especial para sus seguidores y compartirán información inédita sobre esta esperada colaboración con Panini.

La entrada es completamente libre, por lo que todos los fans están invitados a asistir y ser parte de este momento especial en Parque Aztlán.

