Lanzamientos
Club Misterio y Panini anuncian una nueva colección y te invitan al increíble showcase en Parque Aztlán
Panini México invita a todos los fans del fenómeno digital Club Misterio a un evento muy especial este sábado 1 de noviembre a las 4:00 p.m. en Parque Aztlán, donde podrán vivir una experiencia única junto a sus creadores.
Durante el showcase, los asistentes disfrutarán de una tarde llena de sorpresas, dinámicas y momentos imperdibles con los protagonistas del proyecto. Además, se realizará el anuncio oficial de la nueva colección de estampas, en la que se revelarán detalles exclusivos, secretos y muchas novedades.
La colección está compuesta por 200 estampas, incluyendo 166 base, que permiten armar la historia completa, y 23 especiales, que revelan pistas ocultas y guardan más de un secreto. El álbum cuenta con 32 páginas llenas de contenido para coleccionar y descubrir, y estará disponible en distintos formatos:
- Sobre con 5 estampas
- Caja con 50 sobres
- Ecoblister con 7 sobres
- Multiset disponible con 4 o 10 sobres
El evento contará con la participación de los miembros del equipo de Club Misterio, quienes ofrecerán una plática especial para sus seguidores y compartirán información inédita sobre esta esperada colaboración con Panini.
La entrada es completamente libre, por lo que todos los fans están invitados a asistir y ser parte de este momento especial en Parque Aztlán.