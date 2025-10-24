Aeroméxico celebra su 17° Torneo de Golf con causa social en Los Cabos

Con el propósito de fortalecer la unión entre el deporte, la responsabilidad social y la colaboración, Aeroméxico anunció la 17ª edición de su tradicional Torneo de Golf, que se celebrará del 1 al 3 de octubre en el Hotel Montage Los Cabos, con la participación de la golfista Gaby López y el patrocinio oficial de COMEX, en el exclusivo campo Twin Dolphin Club.

Desde su creación, este torneo se ha convertido en un espacio de encuentro que combina la pasión por el golf con el compromiso de generar un impacto positivo. En esta edición, los recursos recaudados se destinarán a dos organizaciones que abordan desafíos prioritarios en el país:

Fundación Freedom , enfocada en la prevención, atención y erradicación del abuso y la trata sexual infantil .

, enfocada en la . Zentro FDVT A.C., dedicada a impulsar la salud mental y el bienestar de los jóvenes, fomentando hábitos saludables y la prevención del suicidio y consumo de sustancias.

La conferencia de presentación fue encabezada por Andrés Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico, acompañado de Gaby López, el Dr. Emilio Maus, Director de Investigación de Fundación Freedom, y Eduardo del Villar, fundador de Zentro FDVT A.C.

“Este torneo no solo es una celebración deportiva, sino una forma de sumar esfuerzos para transformar realidades. Al apoyar a Fundación Freedom y Zentro, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a un México más seguro, consciente y con más oportunidades para las nuevas generaciones. Nos enorgullece que Aeroméxico pueda trascender el vuelo para dejar una huella positiva en la sociedad”, expresó Andrés Castañeda.

Por su parte, el Dr. Emilio Maus reconoció el compromiso de la aerolínea:

“Agradecemos a Aeroméxico por visibilizar uno de los temas más graves que enfrenta nuestro país: la trata, la explotación y el abuso sexual infantil. Su trabajo de sensibilización y capacitación de sobrecargos y personal de tierra demuestra una responsabilidad real y sostenida.”

Asimismo, Eduardo del Villar, fundador de Zentro FDVT, subrayó la importancia de la alianza:

“Las sinergias que surgen con este tipo de colaboraciones son poderosas. Juntos podemos llegar más lejos, conectar con más comunidades y generar un impacto real en la vida de los jóvenes. Gracias a Aeroméxico y a Gaby por ayudarnos a llevar nuestro mensaje más alto.”

Finalmente, la golfista mexicana Gaby López compartió su visión sobre el papel del deporte como motor de cambio:

“El deporte me ha cambiado la vida. Este torneo busca que más jóvenes y adultos se involucren en actividades que fortalezcan mente y cuerpo. Me siento muy afortunada de colaborar con Aeroméxico, Zentro y Freedom para inspirar a más personas a alcanzar su mejor versión.”

Con esta nueva edición, Aeroméxico reafirma que su Torneo de Golf no solo es un encuentro deportivo, sino también un espacio de transformación social, en el que convergen el talento, la solidaridad y la visión de construir un México más fuerte y consciente.