Capacitación, principio de una digna carrera en la industria

Los grandes maestros dejan una huella profunda en nuestras vidas. Sus enseñanzas no se quedan sólo en las aulas, nos acompañan durante años, influyendo en nuestras decisiones, en nuestros valores y en nuestra forma de enfrentar los desafíos. Pienso en los mentores que me guiaron hace más de 20 años, en mis primeros trabajos, y me doy cuenta de cuántas de sus lecciones siguen siendo relevantes hoy. Por esta razón creo firmemente en el poder de la capacitación, del acompañamiento constante, y del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Ya sea un joven recién egresado con ideas frescas o un maestro de obra con décadas de experiencia, todos tenemos algo que enseñar y mucho por aprender. Apostar por la educación y la formación, tanto interna como externamente, es una prioridad en la industria de la construcción. En este sentido, hemos decidido apostar por 2 iniciativas clave que están innovando los procesos de capacitación en el sector.

Una de nuestras iniciativas más importantes es el programa Jóvenes Profesionales (JP), que brinda a recién egresados de alto potencial una experiencia de transformación durante 12 meses. Desde sus primeras semanas, se integran en proyectos reales, con impacto nacional, en áreas clave como cemento, concreto premezclado, agregados o soluciones y productos. Estos jóvenes no sólo aprenden haciendo, sino que también reciben formación técnica especializada, sesiones de liderazgo y acompañamiento personalizado por medio de mentores. Es una experiencia que va más allá de lo operativo y que busca preparar a los próximos líderes de una industria que demanda innovación, sostenibilidad y eficiencia.

En ese mismo espíritu de formación continua y empoderamiento profesional, nos llena de orgullo el trabajo de la Escuela Mexicana de la Construcción (EMC). En colaboración con seis universidades del país, ofrece capacitación gratuita y especializada a quienes, desde la base de la industria, buscan mejorar sus conocimientos y profesionalizar sus habilidades. Hablamos de albañiles, maestros de obra y constructores independientes que, al certificar sus competencias, logran mejoras reales: incrementos de entre 10 y 20 % en sus ingresos, mayores oportunidades laborales y, sobre todo, una mayor dignidad en su labor.

Desde su creación hace 11 años, la EMC ha capacitado a más de 40,000 personas en todo el país, de las cuales 24 % son mujeres, promoviendo una construcción más equitativa, consciente y responsable con el entorno. Así, la EMC demuestra que el talento no tiene género y que el progreso debe incluirnos a todos.

En el marco del mes que honra a quienes hacen posible cada obra, es necesario reconocer que el futuro de la construcción no se construye sólo con maquinaria o cemento. Son las personas detrás de estos materiales, planos, estructuras y procesos las que dan vida a una industria que se reinventa. Desde las aulas hasta la obra, impulsan cambios que nos acercan a una industria más verde, más humana, más resiliente para consolidar el futuro sustentable que buscamos.

Como parte de esta industria, me enorgullece ser testigo de que tanto el programa JP como los alumnos de la EMC ya están dejando huella con su trabajo. En paralelo, participan en proyectos que promueven la descarbonización, fomentan la economía circular y apuntan a ciudades más inteligentes. Porque para lograr infraestructuras duraderas y mejorar la calidad de vida de las personas, necesitamos generaciones de profesionales conscientes, preparados y comprometidos.

Invertir en la formación de talento —nuevo o con experiencia— es nuestra vía para enfrentar los retos ambientales, sociales y económicos que tenemos por delante. Con el programa JP y la EMC, fortalecemos una cultura de aprendizaje continuo, alineando a las personas que reciben esta formación con los objetivos de sostenibilidad, innovación y eficiencia que marcan el rumbo de la construcción moderna.

La capacitación es, y será siempre, la mejor inversión para construir el futuro que todos queremos desde hoy.