El aguinaldo se usa para pagar deudas: Especialistas

En México cerca de 25 millones de trabajadoras y trabajadores recibirán la prestación del aguinaldo, que puede ir de los 15 a los 40 días de salario, y cuatro de cada 10 mexicanos utilizan su aguinaldo para el pago de deudas.

Lizbeth Padilla, abogada de ESSAD, Ken Charles, Director Digital de MStar y Rodrigo Fernández, Cofundador de Zebra Insurtech, compartieron algunos consejos para darle un buen destino a ese dinero extra de fin de año y coincidieron en el dicho que reza

que no hay mejor seguro que el que no ocupas, pero el peor es el que no contratas.

En charla con la periodista Mariel Zúñiga, los especialistas compartieron el dato que cuatro de cada 10 mexicanos utilizan su aguinaldo para el pago de deudas.

Entonces, el 40% de los trabajadores quiere decir que traen ese enfoque, y a veces son deudas obviamente de primera necesidad.

Ken Charles, Director Digital de MStar sugirió no caer ahorita en la tentación de gastarnos ese dinero del aguinaldo y asegurarnos de tener fondos que nos permitan afrontar diferentes gastos en el futuro.

Y propuso a la audiencia es que siempre tengan tres fondos listos.

El fondo de corto plazo, que es un fondo de emergencias. Ese es el fondo que vamos a ocupar en caso de, lamentablemente, un accidente o en el caso de que se nos descomponga el auto o la casa.

Luego tenemos el fondo de mediano plazo, que son las compras programadas que queremos hacer. Este es un fondo que, evidentemente, tiene que tener un monto ya un poquito más grande.

Finalmente, el fondo de largo plazo, que ese ya es dinero que en teoría no deberíamos estar tocando, y es educación y retiro, básicamente.

Lizbeth Padilla, abogada de ESSAD, expuso que como una empresa que se enfoca a la gestión del talento humano, “mi recomendación va más hacia las empresas, hacia el tema del cumplir lo que nos dice la ley. Nosotros sugerimos hacer una proyección anticipada y precisa del aguinaldo como empresas para poder cumplir con las normativas”.

En Zebra Insurtech apostamos a que una parte de tu aguinaldo se vaya simplemente a protección, todo dependiendo a las necesidades que tengas tú en casa, señaló Rodrigo Fernández fundador de la firma.

Explicó que la tecnología ha provocado que se masifique un poco el tema de la distribución de un seguro, «a través del microseguro, que puede atender necesidades muy básicas, todo depende del tipo de vida y de hábitos que tú tengas».

Pueden ser sumas aseguradas desde 30 mil, 50 mil pesos, hasta algunas atenciones inclusive médicas, que hoy son los famosos llamados seguros indemnizatorios, que si te detectan una enfermedad catastrófica como cáncer o como alguna enfermedad cardiovascular, la aseguradora paga.

Por último dijo que hay tres bandas de aguinaldos que se reciben en México. La base de la pirámide, que trabaja formalmente, recibe 4 mil 500 pesos a 6 mil pesos de aguinaldo. Desde esa base de la pirámide ya hay coberturas a través del microseguro, por lo que sugirió contemplar esa posibilidad.