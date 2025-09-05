Conéctate con nosotros

HSBC México permite invertir a plazo desde su app móvil

Banorte acuerda venta de Bineo a subsidiaria de Klar

Revisión T-MEC abrirá perspectiva positiva a economía mexicana

Kapital se convierte en Grupo Financiero con adquisición de Intercam

Lanzan La Comer Card Banamex con beneficios exclusivos para clientes frecuentes

México exhibe marco macroeconómico resiliente

Se avanza en meta de crédito a MiPymes

Banamex: ahorrar e invertir son esenciales para enfrentar un retiro digno

“Sí interesa la vivienda a la banca”: ABM

“La banca mexicana no es perfecta, pero sí de las más sólidas del mundo”: ABM

HSBC México anunció una nueva funcionalidad en su aplicación móvil que permite a sus clientes contratar y operar inversiones a plazo de manera sencilla y digital, sin necesidad de acudir a sucursal.

La funcionalidad ofrece dos productos principales: Pagaré HSBC e Inversión Express HSBC, ambos con rendimientos conocidos desde el inicio y diseñados para clientes que buscan seguridad, planeación y disciplina financiera. Con el Pagaré, el capital y los intereses se entregan al finalizar el plazo, mientras que Inversión Express entrega los rendimientos al inicio del periodo.

Christian Lafiandra, Director de Soluciones Premier y Patrimoniales en HSBC México, destacó: “Nuestro objetivo es que cualquier cliente pueda dar sus primeros pasos en el mundo de las inversiones de manera sencilla, segura y completamente digital. Estas herramientas ayudan a planear el futuro con confianza y proteger el dinero de gastos innecesarios”.

La contratación de estas inversiones se realiza en tres pasos dentro de la aplicación:

  1. Ingresar a la aplicación HSBC México.
  2. Dirigirse a la sección Productos y Servicios, seleccionar Inversiones a Plazo y elegir Pagaré o Inversión Express.
  3. Definir monto, plazo y confirmar la operación.

Esta funcionalidad se integra a la oferta integral de HSBC México, que incluye cuenta de ahorro flexible, inversiones a plazo y fondos de inversión, con el objetivo de brindar herramientas para una administración patrimonial completa.

Según la institución, invertir no es lo mismo que ahorrar: mientras ahorrar resguarda dinero para emergencias, invertir permite hacerlo crecer de manera planificada y segura. Con esta nueva opción, los clientes pueden transformar sus ahorros en oportunidades de inversión según sus necesidades y objetivos.

Más información sobre inversiones a plazo está disponible en:

