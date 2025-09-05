HSBC México permite invertir a plazo desde su app móvil

HSBC México anunció una nueva funcionalidad en su aplicación móvil que permite a sus clientes contratar y operar inversiones a plazo de manera sencilla y digital, sin necesidad de acudir a sucursal.

La funcionalidad ofrece dos productos principales: Pagaré HSBC e Inversión Express HSBC, ambos con rendimientos conocidos desde el inicio y diseñados para clientes que buscan seguridad, planeación y disciplina financiera. Con el Pagaré, el capital y los intereses se entregan al finalizar el plazo, mientras que Inversión Express entrega los rendimientos al inicio del periodo.

Christian Lafiandra, Director de Soluciones Premier y Patrimoniales en HSBC México, destacó: “Nuestro objetivo es que cualquier cliente pueda dar sus primeros pasos en el mundo de las inversiones de manera sencilla, segura y completamente digital. Estas herramientas ayudan a planear el futuro con confianza y proteger el dinero de gastos innecesarios”.

La contratación de estas inversiones se realiza en tres pasos dentro de la aplicación:

Ingresar a la aplicación HSBC México. Dirigirse a la sección Productos y Servicios, seleccionar Inversiones a Plazo y elegir Pagaré o Inversión Express. Definir monto, plazo y confirmar la operación.

Esta funcionalidad se integra a la oferta integral de HSBC México, que incluye cuenta de ahorro flexible, inversiones a plazo y fondos de inversión, con el objetivo de brindar herramientas para una administración patrimonial completa.

Según la institución, invertir no es lo mismo que ahorrar: mientras ahorrar resguarda dinero para emergencias, invertir permite hacerlo crecer de manera planificada y segura. Con esta nueva opción, los clientes pueden transformar sus ahorros en oportunidades de inversión según sus necesidades y objetivos.

Más información sobre inversiones a plazo está disponible en: