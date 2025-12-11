Sedatu trabaja en replantear políticas territoriales: Iracheta

El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Alfonso Iracheta, durante su participación en el Encuentro Nacional de Constructores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Señaló que una parte importante del crecimiento urbano de México se dio en condiciones irregulares. “México creció en asentamientos fuera de la norma urbana, en suelos no aptos, muchas veces en zonas de riesgo o de alto valor ambiental”.

Para frenar las irregularidades, Sedatu trabaja en un replanteamiento estructural de todas las políticas territoriales, desde el desarrollo urbano y la política de suelo, hasta la política de vivienda, en coordinación con dependencias ambientales.

“Durante muchos años el objetivo fue producir vivienda donde fuera, a 10, 20 o 30 kilómetros de distancia, en la punta de un cerro o en zonas de riesgo, solo porque el suelo era barato”, recordó. “Hoy estamos rompiendo con esa lógica”, afirmó.

Ahora el objetivo del gobierno, es impulsar vivienda bien ubicada, bien conectada, con acceso a transporte, servicios, escuelas, hospitales, mercados y espacios públicos. “Queremos ciudades donde convivan familias de todos los niveles”.

“Como Estado mexicano y como sociedad, no hemos logrado construir ciudades adecuadas con viabilidad de largo plazo ni con capacidad para enfrentar el cambio climático”,

Iracheta explicó que uno de los grandes desafíos radica en la compleja relación entre las ciudades y los núcleos agrarios, que son propietarios de cerca del 60% del territorio nacional.

“La relación de las ciudades con los núcleos agrarios es crítica, y durante décadas no hemos logrado integrarla adecuadamente al desarrollo urbano”, señaló.

Iracheta sostuvo que ahora el objetivo es impulsar vivienda bien ubicada, bien conectada, con acceso a transporte, servicios, escuelas, hospitales, mercados y espacios públicos. “Queremos ciudades donde convivan familias de todos los niveles.