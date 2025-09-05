Conéctate con nosotros

FINANZAS Finanzas personales

Apps de préstamos fraudulentos afectan a 3 de cada 10 usuarios en México

Bancos Lanzamientos

HSBC México permite invertir a plazo desde su app móvil

Empresas FINANZAS

Mercado Pago alcanza un millón de terminales activas y fortalece pymes mexicanas

Economía

EE. UU.: empleo débil en agosto refuerza expectativa de recortes de tasas

Economía EMPRESA

Inversiones suizas en México confirman compromiso de largo plazo: SwissCham

FINANZAS

AMS liderará la Red de Mujeres del CIIGEF para impulsar el liderazgo femenino en finanzas

Bancos

Banorte acuerda venta de Bineo a subsidiaria de Klar

FINANZAS

BMV ya está en el Nasdaq

FINANZAS

Paquete fiscal 2026 dejaría pendiente solución óptima de finanzas públicas

FINANZAS

S&P mejora calificación de Banco y Casa de Bolsa Base

FINANZAS

Apps de préstamos fraudulentos afectan a 3 de cada 10 usuarios en México

Publicado

Hace 7 horas

en

México enfrenta un aumento en los fraudes cometidos a través de aplicaciones de préstamos, impulsado por la falta de regulación efectiva, el bajo nivel de educación financiera y la publicidad agresiva en redes sociales.

De acuerdo con una encuesta de Kardmatch, plataforma especializada en productos financieros, tres de cada diez usuarios que solicitaron un crédito en este tipo de aplicaciones reportaron haber sido víctimas de algún fraude.

Entre los principales engaños detectados se encuentran:

  • 28% recibió un depósito sin haber aceptado el préstamo.
  • 14% pagó un anticipo por el trámite y nunca obtuvo el dinero.
  • 10% fue objeto de cobranza sin haber recibido un depósito.
  • 7% reportó intentos de cobro sin haber solicitado un crédito.

Además, el estudio reveló que estas apps suelen incurrir en prácticas abusivas: 25% de los usuarios enfrentó cobranza ilegal con amenazas a sus contactos y 15% sufrió cambios en tasas o plazos sin autorización.

“Los usuarios de estas aplicaciones no están protegidos. No hay reglas claras ni una autoridad única que las supervise; algunas dependen de la Condusef y otras de la Profeco. Esta situación deja a los consumidores expuestos a publicidad engañosa y prácticas abusivas”, advirtió Joel Cortés, director de Kardmatch.

El análisis también mostró que, pese a la magnitud del problema, 83.6% de los afectados no presentó denuncia, lo que evidencia un alto nivel de impunidad y desconocimiento de los mecanismos de protección disponibles.

Kardmatch recomienda a los consumidores verificar que las aplicaciones estén registradas en los padrones de la Condusef o Profeco antes de solicitar un préstamo.

El estudio completo sobre el funcionamiento de las llamadas “montadeudas” y las medidas de protección disponibles está disponible en el blog de Kardmatch.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.