Mercado Pago alcanza un millón de terminales activas y fortalece pymes mexicanas

Mercado Pago anunció que superó el millón de terminales punto de venta (TPVs) activas en México, lo que representa un crecimiento del 100 % en comparación con septiembre de 2024. Con esto, se consolida como el principal agregador de pagos del país, con una red comparable a la suma de todas las terminales activas de la banca tradicional, que en conjunto reúnen 1.4 millones, según la CNBV.

“Alcanzar un millón de terminales activas significa que más de un millón de comercios en todo México están dando un paso firme hacia la digitalización y profesionalización. Hemos duplicado nuestra red en solo un año y hoy competimos de tú a tú con la banca tradicional”, señaló Enrique Horcasitas, director de pymes de Mercado Pago.

Tecnología que impulsa el crecimiento de los pequeños comercios

Las terminales —en versiones Point Smart 2, Point Air y Point Mini— están presentes en los 32 estados del país, con mayor concentración en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato. El 60 % de las terminales colocadas son Smart, que permiten imprimir comprobantes y ofrecen funciones avanzadas de gestión para negocios de distintos tamaños. Desde abril, más de 350 mil operan con el nuevo color amarillo, símbolo de integración con el ecosistema Mercado Libre.

Los comercios que usan estas terminales —tiendas de abarrotes, ferreterías, restaurantes, cafeterías y negocios de barrio— no solo diversifican sus formas de cobro y reciben dinero al instante, sino que también se integran al ecosistema financiero y digital de la compañía.

Gracias a la trazabilidad de sus operaciones, los comercios con terminales activas reciben ofertas de crédito a pocos meses de empezar a transaccionar. A la fecha, Mercado Pago ha otorgado más de 2.5 millones de créditos a más de 400 mil pymes en México. Además, con el nuevo software de punto de venta (POS), los negocios pueden gestionar inventario, ventas, flujo de caja y facturación desde computadoras o tablets, favoreciendo la profesionalización.

Con este avance, Mercado Pago consolida su papel como cuenta digital para pymes, ofreciendo terminales accesibles, crédito, software de gestión y soluciones de cobro integradas, generando un círculo virtuoso que impulsa la economía digital en México.