HONOR supera los 10 millones de smartphones vendidos en América Latina y prepara el lanzamiento del Magic8 Lite 2026

A cinco años de su llegada a América Latina, HONOR se consolida como una de las marcas de tecnología móvil con mayor crecimiento en la región. La compañía alcanzó un hito histórico al superar los 10 millones de smartphones comercializados en 2025, con presencia en más de una docena de mercados latinoamericanos.

El éxito regional se ha impulsado por una estrategia centrada en la innovación, la cercanía con el usuario y la expansión en mercados clave como México, Perú y Colombia. Solo durante el primer semestre de 2025, HONOR multiplicó por cinco sus ventas, pasando de un millón a cinco millones de unidades.

“Hoy celebramos cinco años en América Latina con un éxito sobresaliente: alcanzamos 10 millones de unidades comercializadas y empoderamos a nuestros usuarios con tecnologías avanzadas en cámara, batería e inteligencia artificial. En 2026, HONOR pasará de ser un retador a convertirse en líder”, señaló Kevin Zhu, CEO de HONOR en América Latina.

Estrategia LATAM: crecimiento acelerado y productos relevantes

Modelos como el HONOR Magic7 Lite y el HONOR X7c han destacado por su batería de larga duración, resistencia y funciones inteligentes, logrando conectar con las necesidades reales de los consumidores.

El Magic7 Lite, por ejemplo, vendió un 72% más que su antecesor, colocándose como el segundo modelo más vendido en su rango de precio.

HONOR también ha desarrollado versiones exclusivas para América Latina, no disponibles en otros mercados, fortaleciendo su identidad regional. En 2026, la marca lanzará el HONOR Magic8 Lite, con una nueva generación de resistencia al agua y caídas, disponible en toda la región durante el primer trimestre.

Además, HONOR ha consolidado una red de distribución omnicanal y una sólida infraestructura de servicio postventa, con centros de atención al cliente y tiendas propias en mercados estratégicos.

Estrategia global: innovación constante

A nivel global, HONOR mantiene su liderazgo en innovación destinando 11.5% de sus ingresos a investigación y desarrollo (I+D). Con más de 14 mil empleados en todo el mundo, el 70% dedicados a I+D, la marca impulsa tecnologías como las baterías Silicon-Carbon, pantallas de confort ocular y avances en inteligencia artificial.

Para 2026, HONOR adelantó la presentación de su Robot Phone, que debutará en el Mobile World Congress (MWC) como parte de su siguiente etapa de evolución tecnológica.