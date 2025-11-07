Hikvision México impulsa el talento femenino con “Mujeres Hikvision” 2025

Por tercer año consecutivo, Hikvision México reafirma su compromiso con la inclusión y el desarrollo profesional femenino en el ámbito tecnológico a través de una nueva edición de su programa “Mujeres Hikvision”, iniciativa que busca fortalecer la participación de las mujeres en el sector de la videoseguridad y las soluciones inteligentes.

Desde su lanzamiento, el programa se ha consolidado como un espacio de formación, mentoría y crecimiento profesional, donde las participantes adquieren conocimientos técnicos, fortalecen habilidades de liderazgo y amplían su presencia en una industria que avanza hacia una mayor diversidad y equidad.

En esta tercera edición, la compañía presenta el curso exclusivo “¿Seguridad o Soluciones Inteligentes?”, diseñado para potenciar el liderazgo y las competencias técnicas de las participantes en un contexto donde la inteligencia artificial (IA) y la innovación digital están redefiniendo el futuro de la seguridad inteligente.

📍 Curso exclusivo para mujeres: “¿Seguridad o Soluciones Inteligentes?”

🗓 Fecha: 13 de noviembre

🕙 Hora: 10:00 a 14:00 hrs

📌 Lugar: Oficinas de Hikvision México, Torre II Plaza Carso, Lago Zurich 219, Ampliación Granada, Miguel Hidalgo, CDMX

👩‍🏫 Imparte: Jackie Cruzprieto

🔗 Registro: bit.ly/3WTTjSV

El curso abordará temas clave como la evolución de Hikvision hacia soluciones inteligentes, la transformación del video en herramienta de análisis y las estrategias para detectar oportunidades y crear valor en cada proyecto. Además, mostrará cómo la compañía integra la inteligencia artificial en el desarrollo de sus productos y software, con ejemplos prácticos de su aplicación para prevenir incidentes, optimizar la gestión de espacios y mejorar la toma de decisiones.

De acuerdo con Francisca Sánchez, directora de Mercadotecnia de Hikvision México, este programa va más allá de la capacitación técnica:

“Mujeres Hikvision es un espacio donde el conocimiento se convierte en empoderamiento. Queremos que más mujeres descubran su potencial en la tecnología y que sepan que pueden liderar proyectos, tomar decisiones estratégicas y transformar su entorno profesional”.

Por su parte, Paulina Lordméndez, gerente de Marketing Digital de Hikvision México, destacó que el crecimiento del programa refleja una necesidad real de formación especializada:

“Llegar a la tercera edición demuestra que cada vez hay más mujeres interesadas en desarrollarse dentro de la industria tecnológica. Buscamos que encuentren en Hikvision una comunidad que las acompañe, las inspire y les brinde las herramientas para seguir creciendo”.

Con esta nueva edición, Hikvision México reafirma su compromiso con la equidad de género, la innovación tecnológica y el impulso al talento femenino, promoviendo una industria de la seguridad más diversa, colaborativa y sostenible.

