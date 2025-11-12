Ubimia: la evolución global de PFSTECH que impulsa la transformación digital del crédito en América Latina y Europa

PFSTECH, grupo tecnológico especializado en soluciones para la gestión del ciclo de crédito, anunció su evolución a ubimia, una nueva identidad corporativa que marca el inicio de una etapa de expansión internacional en Europa y América Latina.

Con presencia en 26 países, más de 500 corporaciones y 5,000 pymes como clientes, ubimia busca consolidarse como un referente global en soluciones SaaS, datos e inteligencia artificial aplicadas al crédito, con una proyección de facturación de 60 millones de euros en 2025 y una inversión anual superior a 2 millones de euros en I+D.

El cambio de marca fue presentado en WAH Madrid ante más de 500 invitados entre clientes, empleados e inversionistas. Con sede global en Madrid y liderazgo operativo en México, ubimia unifica bajo una sola identidad todas las empresas del grupo, con el propósito de ofrecer una plataforma integral que transforme el ciclo de crédito mediante automatización, analítica avanzada e inteligencia artificial.

“El nuevo nombre surge de la raíz latina ubi, que significa ‘en todas partes’. Refleja nuestra presencia integral en cada etapa del crédito, desde la originación hasta la recuperación”, explicó Agustín Rodríguez, Director General del grupo. “Queremos acompañar a las instituciones financieras y fintechs de México y América Latina en su transformación digital, con soluciones más inteligentes, ágiles y escalables”.

Desde su llegada a México en 2021, bajo la dirección de Diego Rodríguez, la compañía ha fortalecido su presencia en el país y lo identifica como un mercado estratégico dentro de su plan global. Actualmente, 50% de los ingresos de ubimia proviene fuera de España, con Latinoamérica como una de las regiones de mayor crecimiento.

“Estamos construyendo un modelo tecnológico global con vocación local. En cada país, nuestro objetivo es entender las necesidades del mercado y ofrecer soluciones adaptadas a su realidad. En México y la región, vemos un enorme potencial para acelerar la inclusión financiera y la eficiencia operativa a través de la inteligencia artificial”, añadió Rodríguez.

El grupo planea invertir más de 2 millones de euros anuales en investigación y desarrollo, enfocados en innovación en inteligencia artificial y propiedad intelectual, además de reorganizar su portafolio bajo una arquitectura tecnológica unificada que permita a los clientes tener una visión más completa de sus soluciones.

“Ubimia expresa lo que somos hoy: una compañía con raíces sólidas en Europa y una mirada firme hacia el futuro en América Latina”, concluyó Agustín Rodríguez.

Con esta transformación, ubimia se posiciona como un socio estratégico para la digitalización del crédito y la modernización tecnológica del sector financiero, fortaleciendo su papel como referente internacional en innovación, datos e inteligencia artificial aplicada al crédito.