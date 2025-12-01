Sostenibilidad y participación social: claves del futuro de la infraestructura

La sostenibilidad y la participación social fueron reconocidas como elementos indispensables para asegurar el éxito de los proyectos de infraestructura, debido a su impacto en comunidades, ecosistemas, instituciones y economía. Así lo destacaron especialistas nacionales e internacionales durante el 33º Congreso Nacional de Ingeniería Civil “Ingeniería de vanguardia con responsabilidad social”, realizado en el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Durante el panel “Infraestructura sostenible, ¿qué significa?: una visión internacional”, Lone Kørnøv, catedrática de evaluación ambiental y directora del Centro Danés de Evaluación Ambiental de la Universidad de Aalborg, explicó que la infraestructura sostenible comienza mucho antes de la obra. Afirmó que inicia en las decisiones, valores y evaluaciones que determinan qué se construye, dónde y por qué. Subrayó la importancia de equilibrar la resiliencia a largo plazo con beneficios inmediatos y de integrar la voz de las comunidades desde la planeación.

Por su parte, Gary Baker, director ejecutivo de la International Association for Impact Assessment (IAIA), enfatizó el valor estratégico de la evaluación de impactos para anticipar consecuencias ambientales, sociales y de salud. Destacó que esta herramienta permite mitigar riesgos, mejorar la aceptación social y elevar la calidad de la toma de decisiones. Recordó que la IAIA, con más de 1,500 miembros en 110 países, impulsa estándares internacionales y mejores prácticas para el desarrollo sostenible.

En tanto, Mireya Archila Serrano, directora ejecutiva de la consultora GEOAMBIENTE, señaló que la evaluación ambiental estratégica es fundamental para orientar políticas públicas, prever impactos acumulativos y modelar escenarios de desarrollo. Lamentó que en América Latina esta metodología aún no se aplique de forma integral, pese a su potencial para guiar decisiones en transición energética y proyectos de gran escala.

A su vez, Andrés Amaya, director del grupo socioambiental de INGETEC (Colombia), advirtió que la falta de planeación territorial es uno de los mayores retos para Colombia y la región. Explicó que la evaluación ambiental estratégica proporciona una base sólida para ordenar el territorio con visión de mediano y largo plazo y promover la sostenibilidad.

En el panel “Participación social en la planificación de proyectos de ingeniería”, Jorge Villegas Valenzuela, líder regional de IFC en temas ambientales y sociales, detalló el uso de las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC), que abarcan gestión ambiental, social, laboral, contaminación y pueblos indígenas. Señaló que su cumplimiento no solo es un requisito legal, sino un componente esencial para asegurar proyectos responsables.

Francisco Bedolla Cancino, presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo y socio consultor en Sustentarse S.C., destacó que toda infraestructura genera cambios socioambientales irreversibles que deben gestionarse adecuadamente. Recalcó que el objetivo no es evitar el daño, sino gestionarlo mediante reparación, mitigación, prevención y compensación. Subrayó el concepto de “posteridad compartida”: si solo ganan los inversionistas, el proyecto no prospera; por ello, los posibles afectados deben convertirse en socios.

Finalmente, Sylvia Novelo Sánchez, socia directora de ACCSE Industria y Energía, explicó que la viabilidad de un proyecto depende de su capacidad para integrarse a los sistemas que transforma. Afirmó que la ingeniería debe evolucionar hacia la construcción de confianza, anticipando impactos sociales, ambientales e institucionales para reducir riesgos y generar beneficios duraderos.

En el cierre, Alfonso Caso Aguilar, socio fundador de AOSENUMA y consultor asociado de Factor Económico Integral, advirtió que “si no hay beneficios compartidos, se caen los proyectos”, y enfatizó que el presupuesto destinado a la gestión social es estratégico para garantizar su permanencia.