OCESA presenta su primer Informe de Sostenibilidad: el futuro del entretenimiento en vivo es sostenible

OCESA, líder en la industria del entretenimiento en vivo en México y Latinoamérica, presentó su primer Informe de Sostenibilidad 2025, reafirmando su compromiso con la creación de experiencias extraordinarias que cuidan del planeta y de las personas.

En un encuentro con líderes de comunicación, especialistas en sostenibilidad y aliados estratégicos, la compañía dio a conocer los principales avances, metas y acciones implementadas en los últimos años, consolidando una ruta clara hacia un modelo más responsable, inclusivo y alineado con los estándares internacionales en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG).

“Sabemos que la transición hacia un entretenimiento más sostenible es una ruta continua. Nuestro compromiso es seguir innovando en producción responsable, gestión de residuos y materiales circulares, sin perder de vista a las personas que hacen posible cada show”, señaló Itzel González, promotora senior e integrante del comité de sostenibilidad de OCESA.

Una visión que impulsa el cambio

El informe agrupa los avances bajo tres ejes estratégicos:

1. Cuidado ambiental

Certificación ISO 20121 en festivales como Corona Capital .

en festivales como . Uso de energía solar y tecnología LED en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

y tecnología en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Programas de compostaje que evitaron la emisión de más de 11,800 kg de CO₂ .

que evitaron la emisión de más de . Eliminación de plásticos de un solo uso mediante vasos reutilizables.

2. Impacto social

Implementación del programa Anfitrión Incluyente y la iniciativa VIBRA de Fundación OCESA, que permite a personas con discapacidad auditiva disfrutar de conciertos mediante chalecos sensoriales e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana .

y la iniciativa de Fundación OCESA, que permite a personas con discapacidad auditiva disfrutar de conciertos mediante e . Políticas de igualdad de género en festivales como Tecate Emblema y HERA .

y . Programas de apoyo a artesanos, cocineras tradicionales y emprendedores locales.

3. Gobernanza ética y responsable

Impulso a una cadena de valor sostenible con proveedores certificados.

con proveedores certificados. Transparencia en la operación y alineación a los objetivos globales de Live Nation Entertainment.

“La verdadera sostenibilidad se logra a través de alianzas estratégicas: con marcas que comparten nuestra visión, con autoridades que promueven el desarrollo sostenible y con una cadena de valor comprometida con prácticas responsables”, afirmó Federico Alamán, director de operaciones comerciales en OCESA.

OCESA, reconocida globalmente como Green Guardian

La publicación del informe coincide con el reconocimiento otorgado por IQ Magazine, que incluyó a OCESA en la lista Green Guardians 2025, integrada por las empresas y líderes más innovadores en sostenibilidad dentro de la industria del entretenimiento en vivo.

Este logro coloca a la compañía junto a referentes globales como Coldplay y PixMob, reafirmando su liderazgo en Latinoamérica hacia un modelo de espectáculos más responsable y consciente.

Infraestructura sostenible para millones de asistentes

Con más de tres millones de asistentes al año y operaciones en México y Colombia, OCESA impulsa un modelo que equilibra la emoción de los espectáculos con la responsabilidad ambiental. Espacios como el Estadio GNP Seguros, Palacio de los Deportes, Autódromo Hermanos Rodríguez, Teatro Telcel y Centro Banamex integran prácticas de:

eficiencia energética,

accesibilidad universal, y

gestión integral de residuos.

Con este primer Informe de Sostenibilidad, OCESA reafirma su compromiso con un futuro donde los espectáculos en vivo no solo emocionan, sino también contribuyen al bienestar del planeta y de las comunidades.