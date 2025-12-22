Santander y Volvo impulsan financiamiento sostenible en México

Banco Santander México y Volvo Car México celebraron el primer aniversario de su alianza estratégica enfocada en el financiamiento de vehículos premium electrificados, con la que durante 2025 se financiaron más de 1,600 unidades, por un monto superior a 900 millones de pesos.

Ambas instituciones comparten la convicción de que la movilidad eléctrica debe ser clara, accesible y comprensible para los consumidores. Durante este primer año, la colaboración entre Santander y Volvo Car Financial Services permitió que más clientes avanzaran hacia opciones de menor impacto ambiental, fortaleciendo la transformación del mercado automotriz en México.

Alejandro Vázquez Ochoa, Director Ejecutivo Automotriz de Banco Santander México, señaló que esta alianza representa un ejemplo de cómo la banca puede acelerar la transición hacia tecnologías sostenibles sin comprometer la competitividad ni la experiencia del cliente. Detalló que en 2025 se lanzó Options, el plan de anualidades, además del fortalecimiento de los esquemas tradicionales de crédito.

De cara a 2026, explicó que el enfoque estará en consolidar una oferta integrada que refuerce la confianza en los vehículos electrificados y facilite el acceso a financiamientos flexibles y transparentes, con el objetivo de que más personas puedan cumplir el sueño de adquirir un Volvo.

Por su parte, Rodrigo Almendares, Director Comercial y de Desarrollo de Red de Volvo Car México, destacó que esta colaboración ha sido clave para acercar la oferta electrificada de la marca a un mayor número de clientes en el país. Subrayó que Santander ha demostrado una visión alineada con el compromiso de Volvo de innovar, facilitar la transición hacia la movilidad sostenible y ofrecer experiencias accesibles y competitivas.

Al cierre de noviembre de 2025, Volvo Car Financial Services había financiado más de 1,600 vehículos, lo que representa un crecimiento del 31% respecto al año anterior, con una penetración financiera del 30% y un volumen superior a 900 millones de pesos, cifras que reflejan la confianza del mercado en las soluciones desarrolladas por ambas instituciones.

La alianza consolida a Santander como un socio estratégico para impulsar la adopción de vehículos electrificados de Volvo en México, mediante esquemas financieros innovadores y centrados en las necesidades de los clientes.

Para 2026, Volvo Car Financial Services y Santander proyectan incrementar la penetración financiera a un rango de entre 35% y 45% de las ventas de la marca, en línea con su compromiso de acelerar la movilidad eléctrica en el país.