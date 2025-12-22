SONDA destaca retos operativos para la movilidad eléctrica sostenible

La adopción de flotas eléctricas en los sistemas de transporte público avanza de forma sostenida en diversas ciudades de América Latina. No obstante, su consolidación depende de una correcta articulación entre infraestructura de carga, disponibilidad energética y gestión operativa, señala SONDA, empresa líder en transformación digital y servicios tecnológicos en la región.

En un contexto donde la capacidad energética se ha convertido en un factor crítico, la compañía subraya que la electromovilidad requiere ir más allá de la incorporación de unidades eléctricas, integrando tecnología, planeación y modelos operativos que garanticen la continuidad del servicio.

El reto principal: la operación diaria de las flotas eléctricas

Durante el panel “Gestión y operación de modelos de transporte público e interconexiones urbanas”, realizado en el marco de LATAM Mobility Ciudad de México, Juan Abrigo, Regional Sales Specialist de Electromovilidad de SONDA, afirmó que el principal desafío actual de la electromovilidad en la región es operativo.

Abrigo explicó que, si bien la electrificación del transporte es un objetivo compartido, la infraestructura eléctrica nacional y local no crece al mismo ritmo que la demanda de las flotas, lo que obliga a replantear los modelos de gestión para asegurar la estabilidad del servicio.

“La infraestructura eléctrica, en la mayoría de los países, no avanza a la misma velocidad que las necesidades operativas de las flotas. Por ello, el foco no puede limitarse a la adquisición de unidades; debe contemplar la capacidad de garantizar su operación diaria”, señaló.

Tecnología para garantizar continuidad y eficiencia

El especialista destacó que la sostenibilidad operativa de los sistemas eléctricos requiere:

Monitoreo en tiempo real de la disponibilidad energética.

de la disponibilidad energética. Gestión inteligente de baterías , considerando ciclos de uso y horarios de carga.

, considerando ciclos de uso y horarios de carga. Análisis predictivo con inteligencia artificial, para anticipar patrones de consumo y detectar desviaciones antes de que impacten el servicio.

Este enfoque permite ajustar la operación de manera preventiva, reduciendo riesgos, mejorando la eficiencia de las flotas y fortaleciendo la sostenibilidad económica del transporte público.

“Hoy es posible proyectar el comportamiento de carga y adaptar la operación con anticipación. Esto es clave para mantener disponibilidad, eficiencia y calidad en el servicio”, añadió Abrigo.

Experiencia regional y coordinación tecnológica

SONDA participa activamente en la implementación y operación de sistemas de movilidad eléctrica en ciudades como Ciudad de México, Santiago, Bogotá y São Paulo. Su modelo se basa en la integración de plataformas tecnológicas de gestión, infraestructura de carga y procesos operativos coordinados, diseñados para operar de forma continua en entornos de alta demanda y con variaciones en el suministro energético.

La participación de la compañía en LATAM Mobility se consolidó como un espacio de diálogo entre autoridades, operadores y empresas tecnológicas, en un momento clave para la región, que avanza hacia modelos de movilidad más sostenibles, pero enfrenta retos relacionados con infraestructura, costos operativos y planeación energética.