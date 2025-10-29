Mercado Pago y 7-Eleven amplían su alianza para ofrecer retiros de efectivo con tarjeta

Con el objetivo de fortalecer la inclusión financiera en México, Mercado Pago y 7-Eleven anunciaron la ampliación de su colaboración para permitir que millones de usuarios puedan retirar efectivo con su tarjeta física débito Mastercard en más de 2,000 tiendas de la cadena en todo el país.

Este nuevo servicio permite disponer de dinero en efectivo de manera rápida, segura y sin necesidad de compra obligatoria. Cada retiro tiene un límite de $2,000 pesos por transacción, una comisión de $20 pesos y está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

La iniciativa amplía una alianza previa entre ambas marcas, que ya ofrecía ingresos y retiros mediante código QR, y busca responder a los hábitos cotidianos de los consumidores que aprovechan sus compras en tiendas de conveniencia para acceder a efectivo.

“El efectivo sigue siendo parte de la vida diaria de millones de mexicanos. Esta colaboración con 7-Eleven nos permite combinar la cercanía de sus tiendas con los beneficios de nuestra cuenta digital y seguir construyendo la mejor red para ingresar y retirar dinero en el país”, destacó Ramiro Nández, director de usuarios de Mercado Pago.

Para realizar un retiro, los usuarios deben presentar su tarjeta débito Mastercard de Mercado Pago, indicar el monto deseado y digitar su NIP en la caja.

Por su parte, Juan Carlos Macías, director comercial de 7-Eleven México, subrayó que el propósito es facilitar soluciones financieras útiles y accesibles para los clientes:

“Todos hemos necesitado ese efectivo para un estacionamiento o un imprevisto, y queremos que nuestros clientes sepan que en 7-Eleven siempre encontrarán una forma rápida y conveniente de resolverlo”.

Con esta expansión, Mercado Pago y 7-Eleven fortalecen una relación de varios años, acercando servicios financieros a la vida diaria y contribuyendo a una mayor inclusión financiera en México.