Fraudes y robo de datos, lo que preocupa a usuarios de la banca: Estudio

Inversión publicitaria en México supera 140 mil mdp en 2024 impulsada por lo digital

El comercio exterior representa 75% del PIB y es la columna vertebral de la economía mexicana: COMCE

Franquicias mexicanas llevarán el sello “Hecho en México” al Sudeste Asiático

México tiene  oportunidad de ser la gran fábrica del mundo: FUNO

Empresas suizas impulsan el liderazgo femenino y la equidad de género en México

Banca podría participar en Vivienda de Bienestar con crédito de factoraje

Grupo Bolsa Mexicana de Valores, reconocido por Forbes México como líder en transformación digital

ONESOURCE FTA impulsa automatización del T-MEC y ayuda a las empresas mexicanas a reducir riesgos arancelarios

Sector construcción sigue en picada; cayó 2.9%: INEGI

Publicado

Hace 5 horas

en

Las personas buscan evitar asistir a las sucursales bancarias y apoyarse en las aplicaciones digitales, pero aún, cerca del 90% continua en desconfianza con la tecnología y el robo de datos.

Esto es un hallazgo del estudio “Miedos, quejas y preocupaciones del uso de servicios financieros en México”, elaborado por DINAMIC, el primer software de análisis de conversaciones de redes sociales en el país y en alianza con INFLUENCE.

“Casi 90% de la población tiene animadversión con el uso de los servicios financieros. Es decir, la gente se siente incómoda al usar los servicios, porque hablan y están conversando sobre, de manera muy reiterada, sobre fraudes, robo de identidad y accesos no autorizados”, señaló Gabriela Medina, directora de Desarrollo de Negocios de DINAMIC

En entrevista para el programa En Concreto Contigo que conduce la periodista Mariel Zúñiga señaló que, a las personas en efecto, preferirían hacer sus trámites de manera virtual, pero “hemos observado que hay muchos riesgos y que les da temor darle clic a cualquier enlace o abrir una app”.

Agregó que, a los usuarios de la banca, los fraudes, las recaídas sistemáticas de los sistemas bancarios, y el abuso de los sistemas digitales, donde cuando tú hablas al banco y quieres quejarte de algo o pedir ayuda de algo, ya sabes el típico de si quiere la opción uno, si quiere tal cosa, pide uno, y te da, es como una vuelta infinita y no resuelven.

Les “causa una fuerte frustración” sentirse vulnerados al tener la duda de cómo acceden al robo de sus datos.

Y si lo llevas también a usuarios de la tercera edad, se vuelve todavía más complicado, que son personas que no tienen acceso a esta, al conocimiento de cómo usar los ámbitos digitales, entonces se vuelve todo mucho más complicado.

Con esos datos la balanza se inclina hacia las Fintech: 54% de los usuarios prefiere las soluciones de las plataformas tecnológicas, mientras que sólo 18% apoya a la banca tradicional.

