Mexicanos buscan más educación financiera: ahorro, inversiones y tarjetas

El estudio global de Santander “El Valor de Aprender: Perspectivas globales sobre la educación financiera” mostró que, tanto en México como en el resto del mundo, existe una brecha entre la percepción y el verdadero nivel de conocimiento financiero de las personas. En el país, 66% de los participantes expresó interés en aprender más sobre educación financiera, especialmente en temas de ahorro.

A nivel global, 61% de los encuestados consideró estar bien informado sobre finanzas, aunque solo 32% respondió correctamente una pregunta básica sobre inflación. En México, 60% dijo sentirse bien informado, pero únicamente 36% contestó de manera correcta, superando ligeramente el promedio global.

El estudio, realizado por Ipsos a más de 20 mil personas en 10 países donde opera Grupo Santander, analizó los niveles de confianza financiera, los conocimientos que la población desea adquirir y los canales preferidos para aprender sobre finanzas personales. Entre estos últimos destacan las instituciones educativas, las instituciones financieras, la familia y, cada vez más, las redes sociales.

Los resultados también muestran un alto interés entre la población mexicana por profundizar en temas como inversiones, ahorro y el uso adecuado de tarjetas de crédito y débito. Además, la encuesta revela que poco más del 60% de los adultos en México no ahorran o destinan menos del 10% de su ingreso a este fin, lo que refuerza la necesidad de impulsar la educación financiera en el país. En contraste, 66% manifestó su deseo de aprender más específicamente sobre cómo ahorrar.

Fernando Ávila Bojalil, director de Asuntos Públicos y responsable de Educación Financiera de Banco Santander México, destacó el valor de estos hallazgos para fortalecer las iniciativas de salud financiera del banco. Señaló que Santander México continuará impulsando programas enfocados en fomentar el ahorro, la administración responsable de gastos, el uso adecuado de productos financieros y la prevención de fraudes. Entre ellos, mencionó el curso digital Salud Financiera, disponible a través de Santander Open Academy, que cuenta con valor curricular.

La educación financiera como clave para el futuro

El estudio también muestra que la mayoría de los mexicanos considera la educación financiera tan esencial como materias tradicionales como matemáticas, ciencias o idiomas, y preferiría que instituciones educativas integren contenidos de finanzas personales en sus programas.

Casi seis de cada diez participantes identificaron la capacidad de tomar mejores decisiones económicas como el principal beneficio de esta formación. En cuanto a metas personales, 44% busca alcanzar estabilidad financiera, 41% desea ahorrar para viajar y 35% tiene como objetivo liquidar deudas. Además, más de la mitad de los encuestados señaló que confiaría en asesores financieros profesionales para tomar decisiones informadas.

Los resultados confirman que la educación financiera dejó de ser un complemento y se ha convertido en una necesidad para el futuro económico del país. Por ello, Santander México continuará ampliando el alcance de sus programas para que más personas cuenten con herramientas que les permitan tomar decisiones responsables y construir estabilidad financiera a largo plazo.