Asista a la Feria de las Afores 2025 en Santa Fe

La Feria de las Afores 2025, se realizará del 5 al 7 de noviembre, de las 10:00 a las 17:00 horas, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Cuajimalpa ubicada en Avenida Vasco de Quiroga 4871, Col. Santa Fe Cuajimalpa. Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, un evento gratuito y abierto al público, el cual busca acercar a la comunidad universitaria a temas clave como la educación financiera, el ahorro para el retiro y la toma de mejores decisiones económicas desde etapas tempranas de la vida.

“Los jóvenes tienen el poder de transformar su futuro financiero si comienzan a tomar decisiones informadas desde el inicio de su vida laboral. En Afore SURA, creemos firmemente en el valor de la educación financiera como una herramienta importante para construir un futuro con mayor estabilidad y oportunidades”.

“Estamos muy contentos de participar en este espacio y contribuir al desarrollo de una nueva generación más consciente y preparada”, dijo Adolfo Arditti, director ejecutivo de Experiencia de Cliente, Canales y Servicio en Afore SURA.

En un comunicado se manifiesta que la Semana de Educación Financiera para el Retiro tendrá una duración de tres días, en la que podrás registrarte a partir de las 10:00 horas en la entrada del Ágora, para tener acceso a pláticas impartidas por distintos ponentes y actividades interactivas como una rifa exclusiva.

El evento contará con la presencia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y algunas de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) que existen en México.

La presencia de estas instituciones permitirá ofrecer información de primera mano sobre el sistema de ahorro para el retiro, sus beneficios y las opciones disponibles para los trabajadores, con el propósito de impulsar una mayor cultura financiera y fortalecer el patrimonio de los participantes.

Afore SURA participará mediante una Unidad Móvil con un asesor previsional que brindará orientación personalizada a los asistentes, para resolver dudas y compartir herramientas prácticas que fortalezcan la cultura del ahorro para el retiro. Adicionalmente, Raymundo Orellán Sánchez, Gerente de Unidades Móviles y Servicio al Cliente en Afore SURA, dará la plática: “Tu primer trabajo, tu primera Afore”, el jueves 6 de noviembre a las 12:00 p.m.

La Feria representará una excelente oportunidad para que estudiantes, docentes y la comunidad en general, comprendan la importancia del ahorro a largo plazo y descubran las opciones que tienen a su alcance para construir un mañana brillante. Recuerda que el espacio estará abierto a cualquier persona interesada en conocer más sobre el sistema de pensiones en México, mejorar su cultura financiera y realizar trámites relacionados con su pensión.

¿Qué tramites podrás realizar?

Localización de cuenta Afore

Expediente Electrónico de Identificación

Traspaso Afore-Afore

Reintegro de semanas

Entre otros más…

Para agilizar estos trámites, no olvides tener a la mano tu Identificación Oficial vigente (INE) y documento CURP. Además, estos son los documentos que te recomendamos llevar para realizar y facilitar el proceso correspondiente:

Número de Seguridad Social (NSS)

Comprobante de domicilio

Estado de Cuenta

