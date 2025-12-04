ESTELA apoya a las empresas a estar al día en materia fiscal

ESTELA es una compañía latinoamericana, especializada, en facturación electrónica. cumplimiento fiscal, y en automatización de procesos digitales, recientemente ofreció un Masterclass en el Tecnológico de Monterrey y prepara el Radar Fiscal de Estela.

Lo anterior, lo comentó en entrevista Andrés Jaramillo, vicepresidente de marketing de ESTELA con la periodista Mariel Zúñiga en su programa En Concreto Contigo y agregó que la empresa va a la vanguardia en la transformación digital, en facturación electrónica y compliance.

Expresó que quieren compartir conocimiento y mantener actualizado, a las empresas “en términos de lo que significa el fisco, la tecnología, y todo lo que implica lo que hay antes y después de una factura”.

En resumen, apuntó que “la Masterclass es una colaboración entre ESTELA y el TEC de Monterrey, pensada para conectar la experiencia práctica, el sector tecnológico, con el conocimiento académico”.

Adelantó que para este fin de año van a realizar una actividad nueva que tiene que ver con compartir conocimiento, “ ya que se vienen todas estas reformas para México con el SAT vamos a lanzar un un programa que se llama Radar Fiscal de ESTELA.

Explicó que van a contar con expertos, es un pool de abogados muy prestigioso apoyado también en nuestro equipo eh interno para hablar sobre las reformas que se vienen y sobre todo lo que se está especulando ahorita ponerlo ya en blanco y negro y poder hablar como concretamente sobre cómo nos van a interactuar estas reformas.

Detalló que servirá para ver “cuáles son las opciones que tenemos a futuro y para generar debate y se pueda evaluar todo el potencial que contraen loas reformas.