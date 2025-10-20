Conéctate con nosotros

Bancos

Da Banamex servicio en Poza Rica con sucursal móvil

Automotriz Bancos

Santander México y Mazda renuevan su alianza estratégica para impulsar el financiamiento automotriz

Bancos

Santander ofrece mastografías gratuitas a 1.7 millones de mujeres

Bancos

Sabadell reafirma fortaleza y autonomía tras la resolución de la OPA

Bancos

Visa, CONDUSEF y ABM lanzan Fútbol Financiero

Bancos

Banamex reabre dos sucursales en Poza Rica, Veracruz

Bancos

Se debería mantener prudencia en baja tasa de referencia

Bancos

Santander México gana dos Premios Platino Fintech Americas por su innovación digital

Bancos

Multiva apuesta por inversión mixta para detonar el desarrollo de México

Bancos Economía Inmobiliario Vivienda

México registra caída de 6% en hipotecas, mientras Colombia crece 15%: Cibergestión

Bancos

Da Banamex servicio en Poza Rica con sucursal móvil

Publicado

Hace 1 hora

en

Da Banamex servicio en Poza Rica con sucursal móvil

La sucursal móvil de Banamex fue trasladada al municipio de Poza Rica, Veracruz, para brindar servicio a los clientes y usuarios en sus operaciones bancarias básicas como transacciones en ventanilla y cajeros automáticos.

En un comunicado se detalla que se encuentra ubicada en la explanada del Palacio Municipal de Poza Rica, Calle 8 Norte, Col. Obras. C.P. 93240, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y ya brinda servicio de 9:00 am a 4:00 pm.

Agrega que Banamex continúa trabajando para restablecer el servicio lo más pronto posible en las demás sucursales y cajeros automáticos de la zona impactada por las recientes lluvias en la región.

La sucursal móvil de Banamex es un testimonio del compromiso del banco para llevar productos y servicios financieros a todo el país, así como de procurar la continuidad del servicio bancario en localidades bajo situaciones de emergencia, como la que provocó la pandemia de Covid-19; la inundación en Tula, Hidalgo en septiembre de 2021; el sismo del pasado 19 de septiembre de 2022 en el municipio de San Marcos, Guerrero y el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez.

La sucursal móvil Banamex inició operaciones en marzo de 2019 y puede salir a la carretera para llegar a los clientes cuando más lo necesitan. Está equipada con tecnología de última generación y tiene capacidad de efectuar hasta 25,000 operaciones mensuales. Además, destaca por su autonomía y su uso de energía limpia, ya que es capaz de abastecerse de energía solar para el funcionamiento de sus equipos, como fuente de energía alterna a la toma de corriente o su planta de luz.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.