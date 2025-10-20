Da Banamex servicio en Poza Rica con sucursal móvil

La sucursal móvil de Banamex fue trasladada al municipio de Poza Rica, Veracruz, para brindar servicio a los clientes y usuarios en sus operaciones bancarias básicas como transacciones en ventanilla y cajeros automáticos.

En un comunicado se detalla que se encuentra ubicada en la explanada del Palacio Municipal de Poza Rica, Calle 8 Norte, Col. Obras. C.P. 93240, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y ya brinda servicio de 9:00 am a 4:00 pm.

Agrega que Banamex continúa trabajando para restablecer el servicio lo más pronto posible en las demás sucursales y cajeros automáticos de la zona impactada por las recientes lluvias en la región.

La sucursal móvil de Banamex es un testimonio del compromiso del banco para llevar productos y servicios financieros a todo el país, así como de procurar la continuidad del servicio bancario en localidades bajo situaciones de emergencia, como la que provocó la pandemia de Covid-19; la inundación en Tula, Hidalgo en septiembre de 2021; el sismo del pasado 19 de septiembre de 2022 en el municipio de San Marcos, Guerrero y el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez.

La sucursal móvil Banamex inició operaciones en marzo de 2019 y puede salir a la carretera para llegar a los clientes cuando más lo necesitan. Está equipada con tecnología de última generación y tiene capacidad de efectuar hasta 25,000 operaciones mensuales. Además, destaca por su autonomía y su uso de energía limpia, ya que es capaz de abastecerse de energía solar para el funcionamiento de sus equipos, como fuente de energía alterna a la toma de corriente o su planta de luz.