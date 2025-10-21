Lo eligen como el mejor Banco de Infraestructura del Año

Grupo Financiero Banorte es premiado por la publicación internacional LatinFinance en los 2025 Project & Infrastructure Finance Awards (Premios 2025 al Financiamiento de Proyectos e Infraestructura) como el Banco de Infraestructura del Año en México y al Financiamiento Portuario del Año en Latinoamérica, por su papel esencial en el financiamiento de proyectos de infraestructura de alto impacto en sectores clave como transporte, energía y desarrollo urbano.

“Sabemos que la infraestructura es el motor que impulsa el desarrollo de México y mejora la calidad de vida de las familias. Por eso en Banorte, estamos comprometidos con sumarnos a las grandes obras nacionales, al igual que a la infraestructura local de municipios y comunidades”, señaló Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, expresó

En un comunicado se indica que la institución también fue galardonada como el Financiamiento Portuario del Año, por su participación en la estructuración financiera del proyecto de la Terminal Semiespecializada de Contenedores y Carga en la Bahía Norte del Puerto de Veracruz.

Esta operación, por un monto de 210 millones de dólares, marcó un precedente en el sector portuario nacional al ser la primera transacción bancaria dirigida a este tipo de proyecto.

Estos reconocimientos consolidan a Banorte como actor clave en el financiamiento de proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo económico y social del país. La institución ha demostrado una sólida capacidad para innovar y adaptarse a las necesidades de sus clientes, ofreciendo soluciones financieras que responden a los retos actuales de México.

