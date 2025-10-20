Santander México y Mazda renuevan su alianza estratégica para impulsar el financiamiento automotriz

Banco Santander México y Mazda Motor de México anunciaron la renovación de su alianza estratégica para 2025, consolidando cinco años de colaboración exitosa que ha permitido impulsar el acceso al financiamiento automotriz en el país.

La renovación de esta alianza reafirma el compromiso de ambas instituciones por desarrollar soluciones financieras innovadoras y digitales, que acerquen a más clientes a los vehículos Mazda mediante planes de crédito flexibles y personalizados.

La firma de esta nueva etapa se llevó a cabo en Boadilla del Monte, España, sede corporativa global de Banco Santander, durante una visita en la que participaron Laura Cruz Urquiza, directora general adjunta de Estrategia, Innovación y Experiencia del Cliente; Alejandro Vázquez Ochoa, director ejecutivo Automotriz de Santander México; y Miguel Barbeyto, presidente de Mazda Motor de México.

En el encuentro, los directivos sostuvieron una reunión con Héctor Grisi, CEO del Grupo Santander, para dialogar sobre la evolución de la alianza y definir los próximos pasos que fortalecerán la relación entre ambas organizaciones en beneficio de los consumidores mexicanos.

Cinco años de resultados y una visión a futuro

Desde su inicio, la alianza entre Santander México y Mazda ha contribuido a incrementar la colocación de crédito automotriz, mejorar la experiencia del cliente y facilitar el acceso a vehículos con condiciones competitivas de financiamiento.

La renovación se enmarca en la estrategia del banco para potenciar su portafolio de productos digitales y en la visión de Mazda por ofrecer soluciones integrales que acompañen todo el ciclo de compra del cliente, desde la adquisición hasta el mantenimiento del vehículo.