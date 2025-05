Realizarán 2º Foro Nacional de Ciberseguridad AMCS 2025 en la Universidad Panamericana CDMX

La Alianza México CiberSeguro (AMCS), iniciativa multipartita que busca fortalecer la ciberseguridad mediante un enfoque colectivo en el país, efectuó su 2ª. Asamblea del Consejo Directivo en la cual se firmó la Carta de Adhesión de la Universidad Panamericana (UP) como parte de esta organización.

En el marco de esta segunda sesión, se anunció que el 2º Foro Nacional de Ciberseguridad AMCS 2025, se llevará a cabo el 25 y 26 de septiembre en el Campus Mixcoac, en Ciudad de México de esta Universidad.

El Dr. Héctor Xavier Ramírez Pérez, Vicerrector de la UP, dió la bienvenida a los asistentes a la sesión y se congratuló porque actores del ámbito de la ciberseguridad como los que forman parte de la Alianza México CiberSeguro se dediquen a “tocar puertas” con autoridades del gobierno, de la academia, así como con directivos de la industria y con otras organizaciones de la sociedad civil para trabajar por un bien común.

Agregó que, con la firma de la Carta de Adhesión de la UP a la AMCS, que “en la Universidad Panamericana estamos comprometidos y pondremos nuestros talentos para vivir en un México mejor”.

Por su parte, el Mtro. Ernesto Ibarra, Fundador y Coordinador de la Alianza México CiberSeguro, agradeció la disposición de esta casa de estudios para ser la sede del próximo Foro Nacional y por sumarse a los objetivos que tiene la Alianza para democratizar los conocimientos sobre ciberseguridad, seguridad digital o seguridad de la información para todas las personas.

“Desde la Alianza México CiberSeguro se procurará la objetividad, inclusión, diversidad, pluralidad y apertura para dar cabida a toda organización y persona que abone al fortalecimiento de capacidades y propuestas de política pública, legislación o prácticas comerciales vinculadas con la ciberseguridad y los ciberdelitos”, aseveró Ernesto Ibarra.

En este acto también estuvieron presentes el Dr. Eduardo de la Vega, Decano de la Universidad Panamericana; el Dr. Lorenzo Elguea Fernández, Director de Tecnologías de la Información de la UP; y Claudia Alin Escoto, Co fundadora y Consejera de la Alianza México Ciberseguro.

Acerca de la Alianza México Ciberseguro

Fundada en septiembre de 2023, la Alianza México Ciberseguro es una iniciativa multisectorial que tiene como misión fortalecer la ciberseguridad en México mediante la colaboración entre los sectores público, privado, académico y la sociedad civil. Promueve la adopción de buenas prácticas y el desarrollo de políticas públicas efectivas para enfrentar las crecientes amenazas cibernéticas, con el objetivo de construir un país más resiliente ante los desafíos del entorno digital.

La Alianza es apartidista y sin fines de lucro, comprometida con el diseño e implementación de estrategias que integren a todos los actores interesados en un México más ciberseguro. Invitamos a todos aquellos que compartan nuestra visión a unirse a esta causa.

