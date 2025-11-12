Sakly coloca certificados bursátiles por 5,000 mdp con sobredemanda de inversionistas

Sakly, filial inmobiliaria de Grupo Coppel, concretó exitosamente la colocación de certificados bursátiles por 5,000 millones de pesos, en una operación estructurada en dos tramos y dirigida a inversionistas institucionales.

Con esta transacción, la compañía se incorpora al mercado bursátil de deuda corporativa en México, contribuyendo a la diversificación de emisores y fortaleciendo su estrategia de expansión y consolidación financiera.

Los certificados bursátiles serán listados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra SAKLY.

El primer tramo, identificado como SAKLY 25, alcanzó un monto de 2,800 millones de pesos, colocado a tasa variable referenciada a la TIIE de fondeo más 64 puntos base, con un plazo de 3 años.

El segundo tramo, con clave SAKLY 25-2, fue emitido por 2,200 millones de pesos a tasa fija de 9.73% y un plazo de 7 años, tomando como referencia la tasa MBono interpolada entre 2031 y 2033, más la correspondiente sobretasa.

El interés del mercado superó las expectativas, registrando una demanda total de 6,899 millones de pesos, equivalente a una sobredemanda de 1.38 veces sobre el monto ofrecido.

Las agencias calificadoras Fitch Ratings y HR Ratings otorgaron a la emisión las más altas notas crediticias en la escala nacional —“AAA(mex)” y “HR AAA”, respectivamente—, reflejando la solidez financiera y capacidad de pago de Sakly.

La colocación fue liderada por Casa de Bolsa Santander y HSBC Casa de Bolsa.

“Esta operación fortalece nuestra estructura financiera y demuestra la confianza de los inversionistas en la solidez de Sakly y en el respaldo de Grupo Coppel. Damos un paso firme hacia una etapa de crecimiento sostenido, mientras contribuimos a un mercado de deuda más profundo y competitivo en México”, señaló Domingo Soto, Director General de Sakly.

Los recursos captados serán destinados al refinanciamiento de pasivos, capital de trabajo y expansión del portafolio inmobiliario, reforzando la solidez operativa de la compañía.

Además, Sakly obtuvo la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para establecer un programa revolvente de certificados bursátiles de largo plazo por hasta 15,000 millones de pesos, con vigencia de cinco años.

Con un portafolio de 703 inmuebles en operación que suman más de 2.2 millones de metros cuadrados construidos en las 32 entidades federativas del país, Sakly mantiene un nivel de ocupación del 99.6% y reportó en 2024 ingresos por 9,378 millones de pesos y utilidad neta de 6,524 millones.

Esta operación marca un hito financiero y corporativo para la compañía, que reafirma su compromiso con el desarrollo del mercado bursátil mexicano y su posicionamiento como emisor institucional sólido y confiable.