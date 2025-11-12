Conéctate con nosotros

Economía FINANZAS

Tres aspectos a cuidar con la Nueva Ley Antilavado de dinero

Economía EMPRESA

Sakly coloca certificados bursátiles por 5,000 mdp con sobredemanda de inversionistas

Economía

Inflación en México sorprende a la baja en octubre; mercados globales operan con cautela

Economía Inmobiliario Real Estate

Fibra Mty eleva en 19% su calificación GRESB 2025 y refuerza su liderazgo en sostenibilidad y transparencia corporativa

Economía Noticias

CEEY celebra 20 años y presenta su Observatorio Social para impulsar la movilidad social en México

Economía FINANZAS

Fraudes y robo de datos, lo que preocupa a usuarios de la banca: Estudio

Economía

Inversión publicitaria en México supera 140 mil mdp en 2024 impulsada por lo digital

Economía Empresas Noticias

El comercio exterior representa 75% del PIB y es la columna vertebral de la economía mexicana: COMCE

Economía Empresas

Franquicias mexicanas llevarán el sello “Hecho en México” al Sudeste Asiático

Economía Especial Noticias

México tiene  oportunidad de ser la gran fábrica del mundo: FUNO

Economía

Tres aspectos a cuidar con la Nueva Ley Antilavado de dinero

Publicado

Hace 9 horas

en

Manuel González, Socio de EY Law – Controversia, comparte los tres aspectos fundamentales que las organizaciones deben considerar ante el nuevo entorno regulatorio generado por la reciente Reforma a la Ley Antilavado, cuyo propósito es fortalecer la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual incorpora nuevos puntos clave que las empresas deben atender con prioridad para evitar riesgos en materia fiscal.

El especialista indica que el primer punto es la atención que las empresas deben prestar a las cartas de invitación y cartas de orientación que las autoridades han comenzado a enviar a diversos sujetos obligados para verificar su cumplimiento con la Ley Antilavado.

Manuel destaca como segundo punto, la importancia de realizar un diagnóstico de cumplimiento. Esto implica que las empresas deben evaluar sus obligaciones conforme a la nueva Ley Antilavado, identificar áreas de mejora y desarrollar una estrategia para prepararse ante posibles revisiones o nuevos requerimientos.

Este diagnóstico brinda además la oportunidad de regularización sin sanción respecto a posibles infracciones.

El tercer punto se refiere a la atención debida a los procedimientos de verificación y sanción. Este aspecto cobra especial relevancia en materia de controversia fiscal, ya que la preparación adecuada por parte de los sujetos obligados es esencial para mitigar riesgos y evitar consecuencias legales o económicas.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.