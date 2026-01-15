Conéctate con nosotros

Automotriz

GM de México reporta crecimiento y anuncia inversión para 2026

Automotriz

Kia K4 Sportswagon: diseño, tecnología y espacio para el día a día

Automotriz

Cadillac alista su llegada a la F1® con un livery especial en Barcelona

Automotriz

Car Motion Store: la nueva apuesta premium de Bridgestone en México

Automotriz

GM de México celebra 20 años impulsando talento joven con FIRST® Robotics

Automotriz

Versa, el más robado en Nissan y Aveo en 2025

Automotriz

Kia México cierra 2025 con ventas récord y crecimiento de 6.5%

Automotriz

Robo de autos asegurados, pero persiste violencia

Automotriz

Defender debuta en el Rally Dakar 2026 con el arranque del W2RC

Automotriz

Kia EV4 logra 5 estrellas en pruebas de seguridad Latin NCAP

Automotriz

GM de México reporta crecimiento y anuncia inversión para 2026

Publicado

Hace 22 horas

en

GM de México reporta crecimiento y anuncia inversión para 2026

General Motors (GM) de México concluyó 2025 con resultados sólidos en ventas, un desempeño destacado durante diciembre y liderazgo en segmentos estratégicos del mercado automotriz. Al cierre del año, la compañía reportó 198,153 unidades vendidas, lo que le permitió mantenerse en el segundo lugar de la industria, con una participación de mercado de 12.2%.

Durante diciembre, las ventas registraron un incremento de 11.2% en comparación con el mismo mes de 2024, impulsadas por un crecimiento del 10% en la marca Chevrolet y un aumento de 27.7% en el canal Premium, que integra a Buick, GMC y Cadillac.

Desempeño sólido y visión de largo plazo

Paco Garza, Presidente y Director General de General Motors de México, destacó que los resultados de 2025 reflejan el compromiso de la compañía con la innovación, la calidad y el valor para sus clientes.

Asimismo, señaló que 2026 representará un año de retos importantes, ante los cuales la empresa ajustará su estrategia para responder a las nuevas necesidades del mercado. Como parte de este enfoque y en alineación con los esfuerzos del gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno, GM de México realizará una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en sus operaciones locales de manufactura.

Esta inversión estará acompañada de proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, lo que refuerza el compromiso de largo plazo de la compañía con México.

Principales hitos de 2025

Durante el año, General Motors de México alcanzó resultados históricos y posiciones de liderazgo en distintos segmentos:

  • Buick y GMC lograron sus mejores resultados anuales de ventas en su historia.
  • Cadillac registró su mejor desempeño desde 2017.
  • GM de México se consolidó como líder en segmentos clave, entre ellos:
    • SUV grandes, con 78.8% de participación, impulsado por Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe y GMC Yukon.
    • Vans pequeñas, con 52.7% de participación, lideradas por Chevrolet Tornado Van.
    • SUV grandes de lujo, con 39% de participación, gracias a Cadillac Escalade, Escalade IQ/IQL y GMC HUMMER EV.
    • Pickups compactas, con 38.5% de participación, encabezadas por Chevrolet Montana.

Enfoque hacia 2026

De cara a 2026, General Motors de México continuará impulsando la innovación, fortaleciendo su presencia en los segmentos estratégicos del mercado y avanzando hacia un futuro más sostenible. La compañía informó que los detalles sobre inversión y proyectos específicos de manufactura se darán a conocer más adelante.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.