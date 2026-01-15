GM de México reporta crecimiento y anuncia inversión para 2026

General Motors (GM) de México concluyó 2025 con resultados sólidos en ventas, un desempeño destacado durante diciembre y liderazgo en segmentos estratégicos del mercado automotriz. Al cierre del año, la compañía reportó 198,153 unidades vendidas, lo que le permitió mantenerse en el segundo lugar de la industria, con una participación de mercado de 12.2%.

Durante diciembre, las ventas registraron un incremento de 11.2% en comparación con el mismo mes de 2024, impulsadas por un crecimiento del 10% en la marca Chevrolet y un aumento de 27.7% en el canal Premium, que integra a Buick, GMC y Cadillac.

Desempeño sólido y visión de largo plazo

Paco Garza, Presidente y Director General de General Motors de México, destacó que los resultados de 2025 reflejan el compromiso de la compañía con la innovación, la calidad y el valor para sus clientes.

Asimismo, señaló que 2026 representará un año de retos importantes, ante los cuales la empresa ajustará su estrategia para responder a las nuevas necesidades del mercado. Como parte de este enfoque y en alineación con los esfuerzos del gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno, GM de México realizará una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en sus operaciones locales de manufactura.

Esta inversión estará acompañada de proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, lo que refuerza el compromiso de largo plazo de la compañía con México.

Principales hitos de 2025

Durante el año, General Motors de México alcanzó resultados históricos y posiciones de liderazgo en distintos segmentos:

Buick y GMC lograron sus mejores resultados anuales de ventas en su historia .

lograron sus . Cadillac registró su mejor desempeño desde 2017 .

registró su . GM de México se consolidó como líder en segmentos clave , entre ellos: SUV grandes , con 78.8% de participación , impulsado por Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe y GMC Yukon. Vans pequeñas , con 52.7% de participación , lideradas por Chevrolet Tornado Van. SUV grandes de lujo , con 39% de participación , gracias a Cadillac Escalade, Escalade IQ/IQL y GMC HUMMER EV. Pickups compactas , con 38.5% de participación , encabezadas por Chevrolet Montana.

, entre ellos:

Enfoque hacia 2026

De cara a 2026, General Motors de México continuará impulsando la innovación, fortaleciendo su presencia en los segmentos estratégicos del mercado y avanzando hacia un futuro más sostenible. La compañía informó que los detalles sobre inversión y proyectos específicos de manufactura se darán a conocer más adelante.