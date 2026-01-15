Kia K4 Sportswagon: diseño, tecnología y espacio para el día a día

Kia amplía la gama K4 en Europa con la incorporación del Kia K4 Sportswagon, un modelo que fusiona un diseño dinámico con una elevada practicidad para el uso cotidiano. Posicionado entre los segmentos C y D, este wagon está orientado a clientes que buscan mayor espacio y versatilidad sin renunciar a un estilo distintivo.

Gracias a su carrocería extendida y su cuidada arquitectura interior, el K4 Sportswagon ofrece hasta 604 litros de capacidad de carga, lo que se traduce en una sobresaliente amplitud y funcionalidad para actividades familiares, recreativas y viajes de larga distancia.

Diseño “Opposites United” reinterpretado en formato wagon

El diseño exterior del Kia K4 Sportswagon reinterpreta la filosofía “Opposites United” de la marca a través de una silueta más alargada y funcional. Con una longitud total de 4,695 milímetros, es 255 mm más largo que el K4 Hatchback y fue concebido específicamente para la carrocería tipo wagon.

Las líneas horizontales limpias refuerzan una sensación de estabilidad y amplitud, mientras que la firma luminosa Star Map y las luces traseras LED en forma de “L” invertida aportan una identidad visual sólida y reconocible. Detalles como las manijas traseras ocultas y la parte posterior esculpida equilibran deportividad y practicidad, otorgándole una presencia contundente en el camino.

Versión GT-line: carácter deportivo con un toque premium

La versión GT-line eleva el carácter deportivo del K4 Sportswagon mediante una línea de cintura en negro brillante, molduras de los pasos de rueda en el mismo acabado y fascias delantera y trasera exclusivas que refuerzan una imagen más agresiva y sofisticada.

En el interior, esta variante ofrece una experiencia de cabina diferenciada, con combinaciones de color específicas y materiales refinados que acentúan su personalidad atlética y premium. Cada detalle fue diseñado para transmitir una impresión visual llamativa sin sacrificar funcionalidad.

Interior tecnológico enfocado en el confort

El interior del Kia K4 Sportswagon mantiene el concepto de cabina tecnológica característico de la gama K4. Destaca su pantalla panorámica, que integra un clúster de instrumentos de 12.3 pulgadas, una pantalla de climatización de 5.3 pulgadas y un monitor táctil de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, todos gestionados mediante la interfaz Connected Car Navigation Cockpit (ccNC).

Apple CarPlay® y Android Auto™ inalámbricos son equipamiento estándar en todas las versiones, mientras que en versiones superiores se incorpora un cargador inalámbrico para smartphones. El confort se ve reforzado con opciones como asientos delanteros calefactables y ventilados, tapizados en piel sintética de origen bio-based y un sistema de audio premium firmado por Harman Kardon®.

El modelo también integra Digital Key 2.0 con tecnología ultra-wideband, que permite utilizar smartphones compatibles como llave virtual. A esto se suman los servicios Kia Connect, con funciones como actualizaciones over-the-air (OTA), streaming de música, Wi-Fi hotspot y un asistente de voz impulsado por IA que se activa con el comando “Hey Kia”.

Funcionalidad pensada para la vida diaria

Gracias a su carrocería wagon, el K4 Sportswagon pone un fuerte énfasis en la usabilidad. Su área de carga alcanza 604 litros, 166 litros más que la versión hatchback, posicionándolo frente a competidores de segmentos superiores.

La distancia entre ejes de 2,720 milímetros se traduce en un amplio espacio para las piernas en la segunda fila y una distribución interior eficiente. Como elemento exclusivo, esta variante incorpora una cajuela con apertura eléctrica manos libres, que facilita las tareas de carga y descarga.

Seguridad integral y asistencias avanzadas al conductor

El Kia K4 Sportswagon ofrece una amplia gama de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) orientadas a la seguridad de los ocupantes. Entre ellas se incluyen el Blind-Spot View Monitor (BVM), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Smart Cruise Control 2 (SCC2) y Highway Driving Assist 2.0 (HDA 2.0).

Adicionalmente, sistemas como Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Surround View Monitor (SVM) y Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA2) ayudan a prevenir o mitigar riesgos tanto en ciudad como en carretera.

Motorizaciones orientadas a la electrificación

El Kia K4 Sportswagon estará disponible con una gama de motorizaciones a gasolina y electrificadas, reflejando la estrategia de la marca hacia la transición energética. La oferta inicia con un motor 1.0 T-GDI de 115 hp, con opción mild-hybrid y transmisión manual de seis velocidades o automática de doble embrague de siete cambios.

También se ofrece un motor 1.6 T-GDI con transmisión automática de doble embrague, disponible en configuraciones de 150 y 180 hp. Más adelante, la gama se ampliará con una versión full hybrid.

Producción en México para el mercado europeo

El Kia K4 Sportswagon se producirá en la planta de Kia México (KMX), ubicada en Nuevo León. Desde su apertura en 2016, este complejo se ha consolidado como un pilar clave de la red global de manufactura de Kia, con una capacidad anual de hasta 400,000 unidades.

En 2023, la compañía invirtió 150 millones de dólares para adaptar la planta a la producción de los modelos K3 y K4. En 2024, KMX alcanzó el hito de dos millones de vehículos producidos, con un K4 en color Snow White Pearl.

El Kia K4 Sportswagon no está contemplado para el mercado mexicano.