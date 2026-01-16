Volkswagen de México es reconocida como Top Employer 2026

Volkswagen de México fue reconocida nuevamente como una de las mejores empresas para trabajar en el país al obtener la certificación Top Employer 2026, otorgada por el Top Employers Institute, autoridad global en la evaluación y certificación de la excelencia en prácticas de Recursos Humanos.

Este reconocimiento consolida a la armadora como un referente en el desarrollo de capital humano en México, al promover un entorno laboral ético, equitativo y enfocado en el crecimiento profesional, el bienestar y la cultura organizacional.

La certificación Top Employer distingue a las organizaciones que demuestran altos estándares en la gestión de talento, con base en prácticas respaldadas por evidencia y alineadas con criterios internacionales. En el caso de Volkswagen de México, este distintivo refleja una estrategia integral centrada en la inclusión, la ética organizacional, el bienestar de las personas colaboradoras y la generación de experiencias laborales de alto valor.

El proceso de certificación se realiza a través del HR Best Practices Survey, una evaluación exhaustiva que analiza la madurez y consistencia de las prácticas de Recursos Humanos en seis áreas clave, que abarcan cerca de 20 temas, entre ellos: estrategia de personas, entorno y experiencia de trabajo, atracción y onboarding de talento, aprendizaje y desarrollo, diversidad, equidad e inclusión, así como bienestar, ética y sostenibilidad.

Asimismo, la metodología del Top Employers Institute contempla cuatro etapas fundamentales: una evaluación detallada de las mejores prácticas en Recursos Humanos, un benchmark internacional con organizaciones líderes, la validación de auditores externos independientes y la entrega de un reporte de retroalimentación estratégica. Este enfoque permite a las empresas certificadas identificar oportunidades de mejora continua, evolucionar sus metodologías y fortalecer su posicionamiento como empleadores competitivos y atractivos.

Volkswagen de México forma parte de una comunidad global integrada por más de 2,400 organizaciones certificadas en más de 120 países, un estándar internacional que se actualiza de manera constante para reflejar las tendencias y retos del entorno laboral. Con esta certificación, la armadora reafirma su compromiso con la excelencia en capital humano y con la construcción de un entorno de trabajo sostenible, ético y preparado para el futuro.