Puerto Vallarta fortalece su conectividad y derrama turística en 2025

Puerto Vallarta cerró 2025 con resultados históricos que confirman su competitividad y solidez como uno de los destinos turísticos más importantes de México, incluso en un contexto internacional marcado por la contracción de otros mercados debido a factores geopolíticos.

Gracias a una estrategia oportuna y eficaz impulsada por la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, implementada a través del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta y en coordinación con aliados estratégicos, el destino logró mantener cifras positivas y superar sus propios récords.

Crecimiento sostenido en afluencia y ocupación

Durante 2025, Puerto Vallarta alcanzó una afluencia total de 6,265,000 visitantes, superando los 6,211,000 registrados en 2024. Del total de turistas, 67.5% correspondió a turismo nacional y 32.5% a turismo internacional, lo que refleja un equilibrio sólido en la demanda.

La estancia promedio se ubicó ligeramente por encima de tres noches por persona hospedada, con una densidad media de 2.2 huéspedes por habitación. En cuanto a la ocupación hotelera, el promedio anual se mantuvo cercano al 70%, un resultado destacado considerando el crecimiento en la oferta de hospedaje.

Durante el año se incorporaron 1,706 nuevas habitaciones de hotel en la zona metropolitana, sin considerar plataformas digitales, fortaleciendo la infraestructura turística y reafirmando la confianza de la inversión en el destino.

Impacto económico y conectividad en máximos históricos

La actividad turística generó una derrama económica de $40,924 millones de pesos, de los cuales $16,757 millones correspondieron al turismo nacional y $24,167 millones al turismo internacional.

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta también registró un nuevo máximo histórico al atender 6,947,700 pasajeros en 2025, superando los 6,803,500 usuarios de 2024. De este total, 3,123,400 fueron pasajeros nacionales y 3,824,300 internacionales.

Este crecimiento se verá reforzado con la expansión de la conectividad aérea. En 2025 se sumaron nuevas rutas de la aerolínea canadiense Porter, con vuelos desde Toronto, Ottawa y Hamilton, así como una nueva conexión internacional de Frontier Airlines desde Atlanta. En el ámbito nacional, Volaris incorporó una nueva ruta desde Morelia.

Además, Southwest Airlines iniciará operaciones desde San Diego el 5 de marzo y desde Las Vegas el 6 de junio, fortaleciendo aún más la conectividad con el mercado estadounidense.

Segmento marítimo en expansión

En el ámbito marítimo, los muelles internacionales de ASIPONA Puerto Vallarta recibieron 171 cruceros durante 2025, superando los 167 arribos registrados en 2024, lo que confirma el creciente interés de las navieras por integrar al destino en sus itinerarios.

Un destino que reafirma su liderazgo

Estos resultados reflejan la confianza de aerolíneas, líneas de cruceros y viajeros, así como la fortaleza de Puerto Vallarta como un destino que combina hospitalidad de clase mundial, oferta gastronómica, cultura, entretenimiento, naturaleza y bienestar.

La diversidad de sus atractivos naturales, junto con la calidez de su gente, continúan posicionando a Puerto Vallarta como uno de los destinos preferidos por viajeros nacionales e internacionales, consolidándolo como el puerto más mexicano y uno de los más competitivos del país.

