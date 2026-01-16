Chihuahua en invierno: destinos, nieve y experiencias imperdibles

Chihuahua se ha consolidado como uno de los principales destinos invernales de México. Gracias a su altitud y ubicación geográfica, durante los meses de invierno, especialmente en enero y febrero, pueblos mágicos como Creel y Guachochi registran nevadas recurrentes que transforman el paisaje en un espectáculo natural de gran atractivo turístico.

Una de las experiencias más emblemáticas de la temporada es viajar a bordo del Chepe Express, el ferrocarril que recorre la ruta de Chihuahua capital a Los Mochis, Sinaloa. Durante el trayecto, los viajeros pueden disfrutar de escenarios cubiertos de nieve, ideales para la fotografía y para recorrer en compañía de familia o amigos.

En Divisadero, los visitantes pueden admirar la unión de tres cañones cubiertos por una alfombra blanca que revela la majestuosidad de las Barrancas del Cobre. Este punto es ideal para quienes buscan aventura, ya que alberga el Parque de Aventura Barrancas del Cobre, donde es posible realizar actividades como un circuito de siete tirolesas que suman cinco kilómetros, rappel, escalada en roca, así como recorrer el teleférico con capacidad para 60 personas. Además, el ziprider, la tirolesa más larga de México, ofrece una experiencia única sobre el imponente río Urique.

El Pueblo Mágico de Creel, el punto más alto del trayecto, se convierte en el escenario perfecto para observar la caída de la nieve, caminar entre bosques cubiertos de blanco y conocer las artesanías rarámuri que distinguen a la Sierra Tarahumara. Muy cerca, el Lago de Arareko, que en esta temporada presenta sus orillas congeladas, el Valle de los Monjes y la Cascada de Cusárare se posicionan como paradas imperdibles, ideales tanto para escapadas románticas como para quienes buscan una conexión profunda con la naturaleza en temperaturas bajo cero.

Por su parte, el Pueblo Mágico de Guachochi ofrece miradores con vistas espectaculares, entre ellos el de La Sinforosa, conocida como la “Reina de las Barrancas”, reconocida por su profundidad, belleza natural y escenarios imponentes. Este entorno lo convierte en un destino ideal para el senderismo, la fotografía y el descanso, especialmente al finalizar el día en acogedoras cabañas, al calor de una chimenea.

Aunque Chihuahua ofrece paisajes extraordinarios durante todo el año, la temporada invernal, entre enero y febrero, es el momento ideal para quienes desean vivir la experiencia de la nieve y descubrir uno de los escenarios naturales más impresionantes del norte de México.