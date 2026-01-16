La Asociación de Hoteles de Costa Mujeres informó que el destino se posicionó como uno de los más demandados de Quintana Roo durante la temporada vacacional de Navidad y Año Nuevo, al registrar una ocupación hotelera promedio del 88%.

Este desempeño consolida a Costa Mujeres como un referente del turismo de alto nivel en el Caribe Mexicano. Al cierre de 2025, el destino alcanzó una ocupación acumulada de 79.9%, reflejo del creciente interés de viajeros nacionales e internacionales que buscan experiencias exclusivas en entornos naturales privilegiados.

El liderazgo de Costa Mujeres en el estado responde a una combinación de atributos diferenciadores: complejos hoteleros de lujo frente al mar Caribe, amplias extensiones de naturaleza conservada y una atmósfera de tranquilidad que lo distingue de otros destinos de playa.

“La ubicación estratégica y la excelencia en instalaciones y servicios han sido clave para posicionar a Costa Mujeres como el destino predilecto del Caribe Mexicano, gracias a su amplia oferta de actividades y experiencias únicas”, señaló Marissa Setién, directora de la Asociación de Hoteles de Costa Mujeres.

Consolidado como un destino de lujo inmerso en la naturaleza, Costa Mujeres ofrece una diversidad de escenarios que permiten a los visitantes disfrutar de una experiencia integral. Su entorno privilegiado combina cultura, alta gastronomía, aventura y relajación, atrayendo a un perfil de viajero que valora el confort, la exclusividad y el contacto con el entorno natural en un mismo lugar.