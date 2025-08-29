Ciudad Guzmán celebra la 11ª Feria Nacional de la Birria

Zapotlán el Grande, también conocido como Ciudad Guzmán, al sur de Jalisco, se prepara para recibir la 11ª edición de la Feria Nacional de la Birria, que se llevará a cabo del 29 al 31 de agosto en la Plaza “Rubén Fuentes”.

El evento busca posicionar al sur de Jalisco como destino gastronómico y cultural, al mismo tiempo que impulsa la economía de agricultores, ganaderos y comerciantes de la región.

Durante tres días, visitantes y locales podrán disfrutar de:

Platillos tradicionales de birria en sus distintas variantes: res, chivo, borrego, cerdo, pollo, conejo e incluso opciones veganas.

Eventos culturales como música en vivo con mariachi y grupos norteños, ballet folclórico, talleres de canto y exposiciones artísticas.

Expo artesanal, con piezas que destacan la identidad jalisciense y el talento local.

La birria, emblema de la gastronomía jalisciense, se prepara con técnicas que varían desde la cocción tatemada con penca, hasta la elaboración en cazuelas de barro, siempre acompañada de salsas artesanales, tortillas hechas a mano y complementos como tequila, mezcal, raicilla o ponche de granada.

Además de este encuentro gastronómico, los visitantes podrán recorrer la ciudad y descubrir su riqueza cultural y natural:

Monumentos como la Catedral de Santa María de la Asunción , el Palacio Municipal y el histórico Palacio de los Olotes .

, el y el histórico . Museos como la Casa Taller Juan José Arreola , el Museo Arqueológico de Ciudad Guzmán y la galería De Estación a Estación .

, el y la galería . Atractivos naturales como el Parque Nacional Nevado de Colima, el Parque Ecológico Las Peñas y el Lago de Zapotlán, ideales para actividades al aire libre como senderismo, campismo y observación de aves.

Con su gastronomía, cultura, tradiciones y paisajes, Ciudad Guzmán confirma por qué es uno de los destinos más representativos y atractivos de Jalisco.