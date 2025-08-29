Conéctate con nosotros

Ciudad Guzmán celebra la 11ª Feria Nacional de la Birria

Impulsa Querétaro la innovación y sinergia en el sector turístico con foro especializado

Jalisco celebra el XXXII Encuentro Internacional del Mariachi

Nuevo León renueva las Grutas de García con atractivos turísticos 360

Reconocen a Impression Isla Mujeres by Secrets en los Premios MexBest 2025

Posadas brilla en los Trazees Awards 2025

Nuevo León avanza en estrategia sostenible para turismo de naturaleza y aventura

Air Canada reinicia gradualmente vuelos tras acuerdo con sindicato de sobrecargos

Nayarit-Vallarta Gastronómica 2025 reunirá a grandes estrellas de la cocina mundial

ATELIER Playa Mujeres gana el Shiji ReviewPro Award 2025

Publicado

Hace 2 horas

en

Ciudad Guzmán celebra la 11ª Feria Nacional de la Birria

Zapotlán el Grande, también conocido como Ciudad Guzmán, al sur de Jalisco, se prepara para recibir la 11ª edición de la Feria Nacional de la Birria, que se llevará a cabo del 29 al 31 de agosto en la Plaza “Rubén Fuentes”.

El evento busca posicionar al sur de Jalisco como destino gastronómico y cultural, al mismo tiempo que impulsa la economía de agricultores, ganaderos y comerciantes de la región.

Durante tres días, visitantes y locales podrán disfrutar de:

  • Platillos tradicionales de birria en sus distintas variantes: res, chivo, borrego, cerdo, pollo, conejo e incluso opciones veganas.
  • Eventos culturales como música en vivo con mariachi y grupos norteños, ballet folclórico, talleres de canto y exposiciones artísticas.
  • Expo artesanal, con piezas que destacan la identidad jalisciense y el talento local.

La birria, emblema de la gastronomía jalisciense, se prepara con técnicas que varían desde la cocción tatemada con penca, hasta la elaboración en cazuelas de barro, siempre acompañada de salsas artesanales, tortillas hechas a mano y complementos como tequila, mezcal, raicilla o ponche de granada.

Además de este encuentro gastronómico, los visitantes podrán recorrer la ciudad y descubrir su riqueza cultural y natural:

  • Monumentos como la Catedral de Santa María de la Asunción, el Palacio Municipal y el histórico Palacio de los Olotes.
  • Museos como la Casa Taller Juan José Arreola, el Museo Arqueológico de Ciudad Guzmán y la galería De Estación a Estación.
  • Atractivos naturales como el Parque Nacional Nevado de Colima, el Parque Ecológico Las Peñas y el Lago de Zapotlán, ideales para actividades al aire libre como senderismo, campismo y observación de aves.

Con su gastronomía, cultura, tradiciones y paisajes, Ciudad Guzmán confirma por qué es uno de los destinos más representativos y atractivos de Jalisco.

