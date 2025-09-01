México lanza con éxito “Meet México Road Shows 2025” en Chicago y Toronto

Con la participación de 231 compradores internacionales, concluyó con éxito el primer bloque del “Meet México Road Shows 2025”, una iniciativa organizada por CREATURISMO con el respaldo de la Secretaría de Turismo, realizada en las ciudades de Chicago, Estados Unidos, y Toronto, Canadá.

El objetivo del evento fue promover la oferta turística de México en mercados clave de América del Norte, destacando experiencias en turismo de aventura, bienestar, lujo, así como los Pueblos Mágicos y la gastronomía nacional. A lo largo de la gira, se llevaron a cabo presentaciones estratégicas, sesiones de networking estructurado y exposiciones de productos, con el propósito de establecer alianzas comerciales que impulsen la llegada de visitantes internacionales al país.

Entre las empresas participantes se encontraron importantes actores del sector turístico, como Travel 100 e Internova Travel Leaders Group en Chicago, y West Jet y SUNWING —principal tour operador canadiense— en Toronto.

Rodrigo Hurtado, director operativo de CREATURISMO, destacó el interés de los compradores norteamericanos: “El entusiasmo mostrado por los compradores de ambos mercados reafirma el posicionamiento de México como un destino prioritario en Estados Unidos y Canadá. Esta primera parada nos deja resultados muy positivos y grandes expectativas para los siguientes encuentros”.

La gira forma parte de la estrategia de promoción internacional en el marco del 50º Tianguis Turístico, que se celebrará en 2026 en Acapulco, Guerrero. Las siguientes fechas programadas del “Meet México Road Shows 2025” incluyen:

Dallas y Houston: del 9 al 13 de septiembre

del 9 al 13 de septiembre San Francisco y Los Ángeles: del 7 al 11 de octubre

del 7 al 11 de octubre Montreal y Nueva York: del 10 al 14 de noviembre

Con esta gira, CREATURISMO busca reforzar la presencia internacional de México como destino turístico líder, fortalecer la cadena de valor del sector y generar nuevas oportunidades comerciales para los prestadores de servicios turísticos nacionales.