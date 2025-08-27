Conéctate con nosotros

TURISMO

Impulsa Querétaro la innovación y sinergia en el sector turístico con foro especializado

Publicado

Hace 13 horas

en

La Secretaría de Turismo del estado reúne a prestadores de servicios para fortalecer capacidades, alianzas y competitividad.

Querétaro, Qro., 27 de agosto de 2025. – Con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector turístico mediante innovación, capacitación y colaboración, la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro llevó a cabo el Foro de Innovación y Sinergia Turística 2025, un espacio diseñado para impulsar la profesionalización y diversificación del sector.

El evento fue inaugurado por la titular de la dependencia, Adriana Vega Vázquez Mellado, quien subrayó que el turismo es una de las principales fortalezas del estado, pero también un sector que exige renovación constante y trabajo conjunto.

“Este foro es la primera etapa de un camino colectivo para llevar a Querétaro al siguiente nivel en materia turística. Debemos innovar y generar sinergias que nos permitan avanzar con paso firme”, destacó Vega Vázquez Mellado.

El foro reunió a más de 100 prestadores de servicios turísticos provenientes de distintas regiones del estado, quienes participaron en talleres y conferencias orientadas a mejorar las técnicas de venta, fomentar la colaboración entre actores del sector y ampliar la oferta de productos turísticos.

Entre las ponencias destacadas estuvieron:

  • «El poder de vender dentro de ti», impartida por Pay Campos, enfocada en reconectar con el propósito personal y empresarial.
  • Cristina Gómez Llamas, especialista en transformación organizacional, quien compartió herramientas clave para el fortalecimiento del crecimiento turístico.

La Secretaría de Turismo reiteró su compromiso con el impulso de alianzas estratégicas y capacitación continua como motores para consolidar a Querétaro como un destino turístico competitivo, diverso e innovador, tanto a nivel nacional como internacional.

