La CDMX y el Estadio GNP Seguros brillan en el mapa global del entretenimiento

Durante 2025, la Ciudad de México reafirmó su posición como una de las capitales globales del entretenimiento en vivo, y el Estadio GNP Seguros se consolidó como uno de los principales motores de esta transformación. Más allá de ser el escenario de los conciertos más esperados del año, el recinto se convirtió en el epicentro de una industria que genera identidad, comunidad y experiencias memorables para millones de personas.

A poco más de un año de su reapertura tras una renovación integral, el estadio ha recibido a más de tres millones de asistentes. El talento latino tuvo un papel protagónico. Shakira marcó un hito histórico al convertirse en la artista con más presentaciones en el recinto, con 12 conciertos totalmente agotados y más de un millón de boletos vendidos. Bad Bunny, por su parte, reafirmó su estatus como fenómeno global con ocho fechas consecutivas que atrajeron a fans provenientes de 77 países.

La música hecha en México también tuvo una presencia destacada. Zoé reunió a miles de seguidores con su sonido emblemático y una base de fans intergeneracional; Alejandro Fernández, Grupo Firme y Panteón Rococó celebraron trayectorias consolidadas, este último en el marco de su 30 aniversario, fortaleciendo el vínculo entre el estadio y el público nacional.

El 2025 también marcó un momento clave para el K-pop en México. La llegada de SMTOWN LIVE 2025 significó la primera vez que este espectáculo global se presentó en el país, celebrando los 30 años de SM Entertainment con artistas como Super Junior, Red Velvet, TVXQ, aespa, SHINee y RIIZE. La producción reunió a fans de toda América Latina y confirmó el creciente peso de este género en la escena local. A este fenómeno se sumó Stray Kids, cuyas entradas se agotaron en cuestión de horas, reafirmando a la CDMX como una plaza imprescindible para el pop coreano.

La agenda del estadio se complementó con presentaciones de alto impacto internacional. Dua Lipa ofreció tres conciertos con una producción elegante y poderosa; Oasis protagonizó una de las reuniones más comentadas del rock reciente; Lady Gaga deslumbró con una puesta en escena que reafirmó su lugar como ícono global; y Kendrick Lamar llevó su Grand National Tour a un público entregado, elevando la presencia del hip hop en el circuito de estadios en México. Cada uno de estos espectáculos subrayó el carácter del Estadio GNP Seguros como un espacio donde convergen géneros, generaciones y emociones.

Hoy, el Estadio GNP Seguros es mucho más que una sede de conciertos. Se trata de una infraestructura de clase mundial que incorpora 26,436 nuevos asientos, una cubierta de 13,800 metros cuadrados, más de 20 mil metros cuadrados renovados y una experiencia diseñada integralmente para el fan. Este nivel de excelencia ha sido reconocido por medios especializados como Billboard, Pollstar e IQ Magazine, que lo han distinguido como el mejor estadio de conciertos del mundo.

Con una agenda que ya proyecta grandes nombres para 2026, como The Weeknd, My Chemical Romance y P!NK, el futuro del recinto se perfila con nuevas emociones. Sin embargo, 2025 quedará marcado como el año en que la música, la infraestructura y la experiencia del público se alinearon para colocar a México en el centro del mapa global del entretenimiento en vivo.