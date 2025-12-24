Regalos más valorados por los mexicanos en la temporada decembrina

Diciembre se consolida como una de las temporadas más importantes del año para el intercambio de regalos, tanto entre colaboradores como por parte de las empresas hacia sus equipos, como una forma de cerrar el año y reconocer su desempeño durante las festividades decembrinas.

De acuerdo con información de Kantar, los regalos más valorados por los mexicanos en esta época son la ropa y los zapatos, seguidos por juguetes, accesorios, perfumes, chocolates o galletas, así como vinos y licores. Estas categorías reflejan una preferencia por obsequios prácticos, personales y asociados al disfrute.

Por su parte, Pluxee, especialista en beneficios e incentivos, señala a través de su encuesta “Es tiempo de regalar” que en los centros de trabajo existe una clara tendencia hacia la personalización de los obsequios. Al menos 60% de los encuestados manifestó que le gustaría recibir un regalo sorpresa, mientras que 40% prefiere tener la libertad de elegir su propio obsequio.

Los beneficios e incentivos corporativos juegan un papel relevante en este contexto, ya que contribuyen a incrementar el poder adquisitivo de los colaboradores y les otorgan mayor independencia para seleccionar opciones alineadas con sus gustos y necesidades. Actualmente, estas alternativas han evolucionado y ya no se limitan únicamente al intercambio por productos de despensa, sino que incluyen opciones orientadas al bienestar, el entretenimiento y experiencias personales.

Durante la temporada decembrina se estima una derrama económica de 38 mil 268 millones de pesos, con un impacto positivo en más de 152 mil negocios y la generación de empleo para aproximadamente 983 mil personas, de acuerdo con datos de Coparmex.

Fuentes: Pluxee, Kantar y Coparmex.