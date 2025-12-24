Conéctate con nosotros

Noticias

Regalos más valorados por los mexicanos en la temporada decembrina

Noticias

La CDMX y el Estadio GNP Seguros brillan en el mapa global del entretenimiento

Noticias

Familias del Edomex pueden regularizar su vivienda sin cita en vacaciones

Noticias

Vasos sin tapa: la innovación que busca frenar la contaminación plástica global

Noticias

Consumidores no han detenido su actividad: la han transformado

Noticias

Tips de salud bucal para disfrutar las fiestas sin descuidar tu sonrisa

Noticias

Ciudad de los Niños de Monterrey financiará becas con energía solar

Noticias

Jalisco celebra la Navidad con cultura y turismo regional

Noticias

Mundial 2026: UNICEF y hoteles de la CDMX impulsan turismo responsable

Noticias

En una década bajo 50% la inversión inmobiliaria: ADI

Noticias

Regalos más valorados por los mexicanos en la temporada decembrina

Publicado

Hace 4 horas

en

Regalos más valorados por los mexicanos en la temporada decembrina

Diciembre se consolida como una de las temporadas más importantes del año para el intercambio de regalos, tanto entre colaboradores como por parte de las empresas hacia sus equipos, como una forma de cerrar el año y reconocer su desempeño durante las festividades decembrinas.

De acuerdo con información de Kantar, los regalos más valorados por los mexicanos en esta época son la ropa y los zapatos, seguidos por juguetes, accesorios, perfumes, chocolates o galletas, así como vinos y licores. Estas categorías reflejan una preferencia por obsequios prácticos, personales y asociados al disfrute.

Por su parte, Pluxee, especialista en beneficios e incentivos, señala a través de su encuesta “Es tiempo de regalar” que en los centros de trabajo existe una clara tendencia hacia la personalización de los obsequios. Al menos 60% de los encuestados manifestó que le gustaría recibir un regalo sorpresa, mientras que 40% prefiere tener la libertad de elegir su propio obsequio.

Los beneficios e incentivos corporativos juegan un papel relevante en este contexto, ya que contribuyen a incrementar el poder adquisitivo de los colaboradores y les otorgan mayor independencia para seleccionar opciones alineadas con sus gustos y necesidades. Actualmente, estas alternativas han evolucionado y ya no se limitan únicamente al intercambio por productos de despensa, sino que incluyen opciones orientadas al bienestar, el entretenimiento y experiencias personales.

Durante la temporada decembrina se estima una derrama económica de 38 mil 268 millones de pesos, con un impacto positivo en más de 152 mil negocios y la generación de empleo para aproximadamente 983 mil personas, de acuerdo con datos de Coparmex.

Fuentes: Pluxee, Kantar y Coparmex.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.