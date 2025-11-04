México, con alto potencial para transformar ahorradores en inversionistas: SAM Asset Management

México se posiciona como una de las economías latinoamericanas con mayor potencial para convertir a sus ahorradores en inversionistas, impulsado por un bono demográfico favorable, una economía resiliente y un creciente avance en inclusión financiera, afirmó Alejandro Martínez Feres, Director General de SAM Asset Management México.

Durante la presentación de las perspectivas del mercado de inversiones, Martínez Feres destacó que el país ha mostrado una evolución significativa en su cultura de ahorro. Desde 2001, la industria de fondos de inversión ha crecido a una tasa anual compuesta del 12.3%, y en 24 años su participación en el PIB se ha triplicado, pasando de 4.3% a 13.5%.

De acuerdo con datos de SAM Asset Management México, este crecimiento refleja la madurez del sistema financiero, el fortalecimiento del ahorro formal y una oportunidad para canalizar más recursos hacia la inversión productiva de largo plazo.

“México vive una evolución histórica en su cultura de ahorro. Los fondos de inversión han triplicado su peso en el PIB en apenas dos décadas y hoy son el vehículo más eficiente para transformar el ahorro en inversión productiva. En SAM Asset Management México estamos listos para liderar la siguiente etapa: canalizar más recursos hacia la economía real, impulsando la innovación, la sostenibilidad y la generación de valor para nuestros clientes y para el país”, afirmó Martínez Feres.

Crecimiento sostenido y oportunidad regional

En comparación con otros países de América Latina, México cuenta con condiciones estructurales que favorecen el crecimiento de la base de inversionistas. Desde 2008, más de 13 millones de nuevos clientes han invertido en fondos de inversión, lo que demuestra una cultura en desarrollo que busca transformar el ahorro en patrimonio productivo.

Escala global, ejecución local

A nivel internacional, Santander Asset Management —marca licenciada a SAM Asset Management México— superó los €255 mil millones en activos bajo gestión en 2025, consolidando su liderazgo global con presencia en 10 países y más de 820 especialistas en inversiones.

En México, la subsidiaria administra más de 560 mil millones de pesos, equivalentes al 10% de los activos globales del grupo, colocándose como la tercera gestora más importante dentro de la estructura internacional. Al cierre de septiembre, SAM México registró un crecimiento del 15.7% y una participación de mercado del 10.5%, lo que la mantiene entre los principales actores del sector.

Con más de cinco décadas de experiencia global, SAM Asset Management México combina alcance internacional con conocimiento local, respaldada por procesos eficientes, innovación tecnológica y una plataforma de inversión de clase mundial.