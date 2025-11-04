Conéctate con nosotros

Empresas Noticias

México enfrenta su mayor desafío energético rumbo a la COP30: una transición justa e incluyente

Empresas Tecnología

CEO apuestan por la inteligencia artificial y el talento para crecer en 2025

Empresas TURISMO

El Buen Fin 2025 impulsa a las empresas familiares y fortalece la economía local: CONCANACO SERVYTUR

Empresas Noticias

Elektra celebra 75 años de innovación y compromiso con las familias mexicanas

Empresas

Waldo’s apoyará a las familias de las víctimas y colaborará con autoridades tras incidente en Hermosillo

Economía Empresas Noticias

El comercio exterior representa 75% del PIB y es la columna vertebral de la economía mexicana: COMCE

Bancos Empresas

Walmart, Sam’s Club, INVEX y Mastercard lanzan nuevas tarjetas de crédito para fortalecer la inclusión financiera en México

Economía Empresas

Franquicias mexicanas llevarán el sello “Hecho en México” al Sudeste Asiático

Economía Empresas

Empresas suizas impulsan el liderazgo femenino y la equidad de género en México

Empresas

El seguro de crédito, herramienta esencial para la liquidez de las Pymes

Empresas

México enfrenta su mayor desafío energético rumbo a la COP30: una transición justa e incluyente

Publicado

Hace 5 horas

en

La International Chamber of Commerce México (ICC México) advirtió que la transición energética del país debe concebirse como una transformación humana y social, más allá de los objetivos técnicos o financieros, que garantice el acceso universal a la energía y promueva un desarrollo sustentable e incluyente.

Durante un encuentro que reunió a más de 16 especialistas de los sectores energético, ambiental y financiero, las Comisiones de Energía y Banca de ICC México analizaron los retos del país ante el nuevo escenario regulatorio y las metas internacionales rumbo a la COP30. Coincidieron en que el futuro energético nacional requiere certeza jurídica, financiamiento responsable y participación social, especialmente de las comunidades más vulnerables.

Los expertos señalaron que la transición energética mexicana ocurre en un contexto de profundas desigualdades, donde aún existen 8 millones de personas en pobreza extrema, muchas sin acceso a electricidad. Subrayaron que la energía debe asumirse como “una herramienta de inclusión, no un privilegio”.

Inversiones verdes y oportunidades financieras

Entre los casos destacados, se mencionó la colocación del bono internacional de Fibra E por 725 millones de dólares de CFE Capital, que registró una demanda diez veces mayor al monto ofertado, lo que refleja el creciente interés del mercado por los instrumentos financieros sostenibles.

En ese contexto, representantes del sector bancario y privado destacaron que México cuenta con un potencial único para atraer inversiones verdes, siempre que se fortalezca el marco regulatorio y se promuevan políticas públicas que estimulen la innovación tecnológica.

México rumbo a la COP30

Por primera vez, el país participará en la Conferencia de las Partes (COP30) con una meta nacionalmente determinada (NDC 3.0) elaborada de forma colaborativa entre los sectores público, privado y social. Esta hoja de ruta busca traducir los compromisos climáticos en proyectos concretos y modelos financieros reales para acelerar la descarbonización de la economía mexicana.

ICC México calificó este proceso como una “oportunidad histórica” para redefinir el rumbo energético del país bajo principios de colaboración, transparencia y corresponsabilidad.

Asimismo, el organismo informó que sus empresas asociadas se han sumado a la campaña global “La oportunidad de toda una vida”, reafirmando su compromiso con la reducción de emisiones y el trabajo conjunto con el gobierno de México en el cumplimiento de las nuevas metas climáticas.

Finalmente, la ICC México subrayó que el futuro energético nacional solo será posible mediante alianzas reales entre los sectores público, privado y social, orientadas a garantizar una energía limpia, accesible y equitativa para todos los mexicanos.

“Estamos ante una oportunidad irrepetible para hacer de la energía el motor de una nueva etapa de prosperidad sostenible. La transición debe ser con todos, para todos”, concluyó el organismo.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.