México enfrenta su mayor desafío energético rumbo a la COP30: una transición justa e incluyente

La International Chamber of Commerce México (ICC México) advirtió que la transición energética del país debe concebirse como una transformación humana y social, más allá de los objetivos técnicos o financieros, que garantice el acceso universal a la energía y promueva un desarrollo sustentable e incluyente.

Durante un encuentro que reunió a más de 16 especialistas de los sectores energético, ambiental y financiero, las Comisiones de Energía y Banca de ICC México analizaron los retos del país ante el nuevo escenario regulatorio y las metas internacionales rumbo a la COP30. Coincidieron en que el futuro energético nacional requiere certeza jurídica, financiamiento responsable y participación social, especialmente de las comunidades más vulnerables.

Los expertos señalaron que la transición energética mexicana ocurre en un contexto de profundas desigualdades, donde aún existen 8 millones de personas en pobreza extrema, muchas sin acceso a electricidad. Subrayaron que la energía debe asumirse como “una herramienta de inclusión, no un privilegio”.

Inversiones verdes y oportunidades financieras

Entre los casos destacados, se mencionó la colocación del bono internacional de Fibra E por 725 millones de dólares de CFE Capital, que registró una demanda diez veces mayor al monto ofertado, lo que refleja el creciente interés del mercado por los instrumentos financieros sostenibles.

En ese contexto, representantes del sector bancario y privado destacaron que México cuenta con un potencial único para atraer inversiones verdes, siempre que se fortalezca el marco regulatorio y se promuevan políticas públicas que estimulen la innovación tecnológica.

México rumbo a la COP30

Por primera vez, el país participará en la Conferencia de las Partes (COP30) con una meta nacionalmente determinada (NDC 3.0) elaborada de forma colaborativa entre los sectores público, privado y social. Esta hoja de ruta busca traducir los compromisos climáticos en proyectos concretos y modelos financieros reales para acelerar la descarbonización de la economía mexicana.

ICC México calificó este proceso como una “oportunidad histórica” para redefinir el rumbo energético del país bajo principios de colaboración, transparencia y corresponsabilidad.

Asimismo, el organismo informó que sus empresas asociadas se han sumado a la campaña global “La oportunidad de toda una vida”, reafirmando su compromiso con la reducción de emisiones y el trabajo conjunto con el gobierno de México en el cumplimiento de las nuevas metas climáticas.

Finalmente, la ICC México subrayó que el futuro energético nacional solo será posible mediante alianzas reales entre los sectores público, privado y social, orientadas a garantizar una energía limpia, accesible y equitativa para todos los mexicanos.

“Estamos ante una oportunidad irrepetible para hacer de la energía el motor de una nueva etapa de prosperidad sostenible. La transición debe ser con todos, para todos”, concluyó el organismo.