México mantiene brecha Norte-Sur en salud, educación, empleo y seguridad: IPS 2025

El Observatorio Económico México, ¿Cómo Vamos? presentó el Índice de Progreso Social (IPS) 2025, un estudio que evalúa el avance en el bienestar de la población en las 32 entidades del país durante la última década. El informe revela que, aunque existen mejoras en algunos indicadores, la desigualdad estructural entre el norte y el sur de México persiste y se profundiza en áreas clave para la calidad de vida.

De acuerdo con el análisis, México ha registrado avances en pobreza multidimensional, que se encuentra en su nivel más bajo en años recientes; sin embargo, dimensiones fundamentales como salud, educación, seguridad pública y empleo formal muestran rezagos o retrocesos, lo que limita el progreso integral del país.

El IPS 2025 confirma la existencia de dos Méxicos. Por un lado, estados como Ciudad de México, Aguascalientes y Nuevo León presentan niveles de vida comparables a los de países de ingreso medio-alto. En contraste, entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero continúan ubicándose en los niveles más bajos de bienestar social.

En materia de salud, el estudio advierte una crisis creciente: el porcentaje de población sin acceso a servicios médicos es 18.6 puntos porcentuales mayor que en 2016, y cada vez más personas recurren a atención privada por falta de opciones públicas eficaces.

La inseguridad se mantiene como el principal freno al bienestar en México. Según el IPS 2025, este es uno de los componentes peor evaluados a nivel nacional y afecta de forma directa la calidad de vida, las oportunidades laborales y el desarrollo económico de comunidades enteras.

El informe completo y el resumen ejecutivo del Índice de Progreso Social 2025 fueron puestos a disposición de medios y especialistas. México, ¿Cómo Vamos? también propuso la realización de entrevistas con sus analistas para profundizar en los resultados y las implicaciones de este diagnóstico sobre el bienestar social en el país.

