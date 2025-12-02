Decrece 7% colocación de crédito hipotecarios: Cibergestion

En el año que culmina, el número de créditos hipotecarios estará entre 6 y 7 % por debajo de 2024, señaló José Ángel Borbolla, CEO Cibergestión para Latinoamérica.

En entrevista con la periodista Mariel Zúñiga, en su programa En Concreto Contigo, Borbolla, señaló que en Cibergestión, han observado, una caída en los volúmenes de créditos colocados durante este año, “las cifras que se han venido reportando es que vamos a estar cerrando entre un 6 y 7 por ciento de menos créditos colocados respecto al 2024”.

A manera de retrospectiva expresó que en el 2022 se estuvieron colocando cerca de 156 mil créditos en ese año, y con las estimaciones que tenemos de este 2025, pues, vamos a estar cerrando en créditos bancarios sobre 113 mil créditos.

Lo cual, significa una contracción en el acumulado de estos tres años de un 30% afirmó.

En términos de montos explicó que han pasado de 288 mil millones de pesos (mmdp) a 270 mmdp, la caída es menor, pero es un comportamiento que estamos viendo en todos los estados.

Señaló como tres los factores en la caída de colocación de créditos hipotecarios, primero el incremento del precio de la vivienda, que tuvo un alza del 10%, pero el ingreso de las trabajadoras y trabajadores no crece a ese mismo ritmo, “cada vez es más complicado adquirir una vivienda o inclusive mejorar la vivienda que uno tiene”.

Segundo la incertidumbre vinculada a la parte de empleo, y tercero el alza en las tasas que han crecido en los últimos tres años, “estábamos hablando de tasas promedio de 9.2%, y ahorita están arriba del 10%”.

Pero al final, de todas maneras, creo que la banca ha hecho un esfuerzo importante por ir manteniendo tasas competitivas

El CEO de Cibergestión señalo que, si bien el déficit de vivienda afecta a toda América Latina, hay países como Perú y Colombia han avanzado en revertir la tendencia, creo que México es el que todavía le falta, digamos, retomar y lo que estamos viendo es que hacia el 2026 se podría ver, digamos, que esta curva se empieza a corregir hacía, hacia un incremento,

Reto bajar edad promedio para adquirir un crédito

José Ángel Borbolla detalló que, dado los altos precios de la vivienda, los jóvenes cada vez están teniendo mayor dificultad por obtener un crédito para comprar una vivienda, y compran para lo que les alcanza.

Hoy el promedio, digamos, de adquisición de un, de una vivienda vía un crédito está en torno a los 43 años y creo que este es un reto, ver cómo hacemos y generamos mayores oportunidades para que los jóvenes puedan adquirir viviendas en menores edades.