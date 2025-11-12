Banamex y el Tecnológico de Monterrey fortalecen su alianza para impulsar talento e innovación financiera en México

Banamex y el Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey firmaron un convenio marco de colaboración que busca fortalecer proyectos conjuntos en materia de talento, innovación, investigación y sostenibilidad, reafirmando su compromiso con el progreso y la competitividad de México.

El acuerdo fue suscrito por Manuel Romo, director general del Grupo Financiero Banamex, y David Garza Salazar, presidente ejecutivo del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, durante una ceremonia realizada en el Foro Valparaíso, sede histórica del Banco Nacional de México.

“En Banamex estamos convencidos de que el desarrollo del talento es una inversión estratégica. Esta colaboración con el Tecnológico de Monterrey nos permitirá seguir formando líderes preparados para innovar en el sector financiero y responder a las necesidades reales de nuestros clientes”, afirmó Manuel Romo.

El convenio representa la evolución de una relación que se ha fortalecido durante más de tres décadas, a través de programas ejecutivos, diplomados, estancias empresariales y proyectos de innovación académica. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran el Programa para Mujeres, así como la promoción de estudios de posgrado para el desarrollo de talento emergente dentro del banco.

Por su parte, David Garza Salazar destacó la relevancia de unir la experiencia académica con la visión empresarial.

“Me complace constatar que compartimos con Banamex la aspiración de contribuir al desarrollo del país y trascender internacionalmente. Juntos podemos generar un impacto real en temas como desarrollo de talento, innovación, sostenibilidad y aprendizaje a lo largo de la vida”, expresó.

El convenio facilitará la creación de programas conjuntos de investigación aplicada, oportunidades de vinculación académica y proyectos de innovación financiera, promoviendo la colaboración entre estudiantes, profesores y profesionales del banco.

Con esta alianza, Banamex y el Tecnológico de Monterrey consolidan una relación estratégica que busca abrir nuevas vías para la formación de capital humano, la incorporación de tecnología de vanguardia y el impulso a proyectos de valor para Méxic